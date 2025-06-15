高雄前鎮桂林街缺乏減速設計 市府規畫改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市前鎮區桂林街因缺乏轉彎與減速設計，相鄰小巷也缺乏安全警示或退縮空間，影響交通安全。市府交通局今天表示，已規畫減速設計等改善工程，將爭取經費施作。

交通局昨天在前鎮區復國里、忠孝里主辦「行人友善區街道設計工作坊」，此次活動聚焦桂林街，因平行於光華二路、鄰近前鎮夜市，長期遭車輛借道疾駛，車禍事故頻傳，成為當地民眾最關切的交通安全議題。

復國里里長呂建霖說，辦公室牆上蒐集的肇事地圖，「每一個紅點都是鄰里的痛。」

也有居民指出，桂林街筆直寬敞，缺乏轉彎與減速設計，反而提高車禍風險，而眾多相鄰小巷也缺乏安全警示或退縮空間，也讓居民過馬路時無法安心。

此外，居民也提出許多構想，包括希望整頓路邊違停與隨意擺放的花盆雜物，並建立步行環境與停車秩序。居民說：「在社區走路有安全感，才是我們要的生活。」

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交通局今天向中央社記者表示，針對桂林街的情形，交通局已規畫減速台等減速設計，將爭取經費進行相關改善工程。

昨天工作坊活動中，交通局也藉由資訊分享，讓民眾理解車速與傷害程度的關係，認知在住宅區內的合理安全行車速度。交通局也與居民共同討論在地道路設計改善構想，一起想像安全街道的可能性。（編輯：張銘坤）1140615