民主行動隊花蓮縣府前號召罷免 花蓮藍營譴責作秀

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟等團體今天在花蓮縣政府前舉行「民主行動隊，罷免來作伙」親子活動及記者會，串連罷團罷免傅崐萁；國民黨花蓮縣議會黨團譴責罷團作秀。

台灣基進黨主席王興煥說，昨天抵達花蓮，就感受到罷免的溫度，與花蓮二階連署達成率169%是吻合的，去年5月「青鳥」活動時，就已意識到罷免作為必要手段，而國民黨立院總召傅崐萁是必須罷免的對象，「傅氏王朝」在花蓮長期的統治，雖然大家不是那麼有信心，但一定要拚，沒想到在地發起的罷免團體的努力，罷免將成案，真有翻轉的可能。

王興煥說，傅崐萁與妻子徐榛蔚2人造成台灣「大當機」，今天到縣府是「直搗黃龍」。

時代力量黨主席王婉諭接受媒體聯訪表示，來到花蓮就是希望喚起更多人一起守護台灣，號召更多人一起來投下罷免同意票，非但花蓮非藍勢力要整合協力之外，全台非藍勢力都要聯合起來守護台灣民主、自由。

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王婉諭說，昨天從立法院出發，將到全台各地，花蓮是第一站，昨天有到東大門夜市等地宣講，縣府是重要一環，因為過去傅崐萁曾任縣長，是「傅氏王朝」涵蓋的地點，選擇縣府辦活動，必須要讓大家看見。

上午國民黨議會黨團也召開記者會，發言人縣議員吳建志回應指，外地來的民團到縣長官邸、縣政府前的集會行動，作秀成分大，對花蓮沒有實質幫助；大家忙著救災，縣府官員都在努力振興花蓮經濟、觀光產業，罷團與外地來的民團想要決定花蓮的未來，這是不公道、不公平，國民黨團表達譴責與遺憾，希望大家把焦點關注在民生議題上。（編輯：張銘坤）1140615

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟等團體15日在花蓮縣政府前舉行「民主行動隊，罷免來作伙」親子活動及記者會，串聯罷團罷免國民黨立委傅崐萁。中央社記者李先鳳攝 114年6月15日

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟等團體15日在花蓮縣政府前舉行「民主行動隊，罷免來作伙」親子活動及記者會，號召更多人一起投下罷免同意票。中央社記者李先鳳攝 114年6月15日