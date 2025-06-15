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王毅與以、伊外長通話 譴責以色列侵犯伊朗主權

2025/6/15 08:53
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（中央社台北15日電）據新華社報導，中共中央政治局委員、外長王毅14日分別與伊朗外長阿拉奇及以色列外長薩爾通電話，明確譴責以色列侵犯伊朗主權，強調當務之急是立即採取措施避免衝突升級，回歸外交手段解決問題。

王毅向阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，中方明確譴責以色列侵犯伊朗主權、安全及領土完整，堅決反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊。以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則及國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創危險先例，有可能造成災難性後果。

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在與薩爾（Gideon Saar）通電話時，王毅表示，中方一貫主張任何國際爭端都應通過對話協商解決，反對使用武力和制裁手段。中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，尤其是在國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況下，這一行徑更是不可接受的。

王毅表示，當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動盪，回歸外交手段解決問題的軌道，這也是國際社會的普遍共識。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140615

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