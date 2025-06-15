苗栗為恭醫院東興院區火警 疏散近3百人幸無大礙

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣15日電）苗栗縣頭份市為恭醫院東興院區昨晚發生火警，緊急疏散289名病患與醫護工作人員，另有3名消防人員在滅火過程中感到不適，預防性送醫，幸無大礙，起火原因仍待調查。

苗栗縣消防局第三大隊副大隊長李乾偉今天表示，14日晚間8時許接獲通報，為恭醫院東興園區發生火警，立即調派頭份、竹南、三灣、造橋分隊，共15車、27人趕往搶救，經了解，院區為地上5層、地下1層建築，其中位於地下1樓廢水池電箱冒出火舌，延燒到一旁堆放的8桶消毒用氯錠，燃煤面積約6平方公尺，產生大量濃煙。

消防人員一邊拉出水線滅火，一邊緊急疏散274名患者與15名工作人員，醫護人員也在現場安撫患者情緒，無人受傷、受困。

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不過遭延燒的氯錠，飄散出異味濃煙，消防人員使用水霧、滅火器及正壓排煙，經過1個多小時滅火，有3名消防隊員，疑似吸入過多濃煙，身體略感不適，經預防性就醫與觀察，已無大礙。

苗栗縣消防局隨後與北區環境事故專業技術小組人員，確認揮發性有機化合物濃度降為1ppm以下安全，確認已無危害，於今天凌晨收隊，至於起火原因有待火場鑑識小組進一步勘查。（編輯：李淑華）1140615