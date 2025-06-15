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馬英九出席海峽論壇 與中國政協主席王滬寧會面

2025/6/15 10:49（6/15 10:59 更新）
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前總統馬英九。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）前總統馬英九今天在出席海峽論壇前，與中國全國政協主席王滬寧會面。馬英九在致詞時表示，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，衷心期盼兩岸在「九二共識，反對台獨」基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗。

馬英九14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的第17屆海峽論壇活動和在甘肅敦煌舉辦的兩岸共同弘揚中華文化活動。陸委會日前呼籲，從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。

馬英九今天出席海峽論壇大會前，先與王滬寧會面。馬英九表示，去年4月他第2次訪問中國大陸時，在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，習近平對兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來關切，都讓他印象深刻且感動，也請王滬寧代他轉達對習近平的問候。

馬英九認為，當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。

馬英九隨後在出席海峽論壇大會致詞時表示，兩岸的青年交流是兩岸關係發展關鍵，兩岸的青年就是兩岸未來的希望，過去兩年，他曾3次帶著台灣的大學生訪問大陸，讓他們更加了解大陸的現況發展，同時也看到越來越多年輕人對到大陸學習、實習、就業充滿興趣，也看到許多年輕人成功創業的案例。

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馬英九說，他這幾年遇到不少到福建創業的台灣青年，有建立文創品牌，有發展農產品，還有從事電商產業、科技與新媒體產業，都是希望闖出屬於自己的一片天。

馬英九強調，唯有透過民間不斷的交流，才能有效減少兩岸人民之間的誤會與敵意，這也是「馬英九基金會」的重要使命，不僅希望台灣年輕人到大陸交流，也希望大陸民眾多到台灣看看。（編輯：林淑媛）1140615

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