馬英九率學員訪中 盼兩岸青年互相學習有助和平

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（中央社記者葉臻桃園14日電）前總統馬英九今天率「大九學堂」學員訪問中國大陸，他在桃園機場時說，希望促進兩岸民間更密切交流，也鼓勵兩岸青年相互學習、互動，相信對兩岸和平發展有非常好的幫助。

馬英九今天起至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的第17屆海峽論壇活動和在甘肅敦煌舉辦的兩岸共同弘揚中華文化活動。

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馬英九上午在桃園國際機場啟程前發表談話表示，他即將啟程前往福建廈門參加海峽論壇，這是他第4次訪問中國大陸，同樣也帶著馬英九基金會「大九學堂」的學生來參與，這不僅是要加深對福建當地歷史與產業發展的了解，也更希望能夠藉由面對面互動，促進兩岸民間更密切交流。

馬英九表示，兩岸青年是兩岸共同的未來，期盼透過這個交流，能夠鼓勵更多的台灣青年到大陸去看一看，也歡迎大陸青年到台灣來走一走，相互學習、彼此互動，相信對於兩岸和平的發展一定會有非常好的幫助，這也是馬英九基金會一直努力不懈的目標。（編輯：謝雅竹）1140614