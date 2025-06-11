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馬英九14日起訪中國大陸 率學員出席廈門海峽論壇

2025/6/11 09:37（6/11 09:51 更新）
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前總統馬英九（前）去年12月率「大九學堂」學員訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
前總統馬英九（前）去年12月率「大九學堂」學員訪問中國大陸。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動；馬英九基金會雖是民間單位，但非常願意協助政府推展兩岸交流，作為政府的助力，期望能讓兩岸交流不要中斷。

蕭旭岑今天上午透過新聞稿表示，馬英九將於14日至27日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的第17屆海峽論壇活動和在甘肅敦煌舉辦的兩岸共同弘揚中華文化活動，並帶著台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

馬英九也將率領「大九學堂」青年學子，出席2025年公祭中華人文始祖伏羲大典，祭祀中華民族共同敬仰的人文始祖伏羲氏。蕭旭岑指出，去年馬英九統率「大九學堂」學子參加軒轅黃帝祭祀典禮， 在莊嚴肅穆的氣氛下，讓年輕學子深刻體會何謂「炎黃子孫」，有學子形容是「感受到靈魂巨大震撼」，足見中華文化源遠流長，是兩岸同胞共同的DNA。

蕭旭岑強調，兩岸情勢目前是前所未有地嚴峻，但情勢愈是嚴峻，愈有交流的必要；尤其在美國總統川普祭出關稅戰後，全球局勢丕變，兩岸關係和平穩定更顯重要。馬英九願意以實際行動，盡其所能推展兩岸交流，建造兩岸和平的橋樑，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

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蕭旭岑說，馬英九一向強調，青年是兩岸的未來，兩岸青年交流愈多，兩岸未來才有希望。因此過去2年，3度親率台灣學子訪問大陸，也2度邀請大陸高校師生團訪台，就是要讓兩岸各界知道，兩岸民間交流非常熱絡，兩岸青年也熱情互動，這對化解兩岸之間的敵意非常重要；同時，也是用實際行動向世界輿論傳達，台灣還是有願意兩岸交流的聲音，兩岸和平還是有希望的。

蕭旭岑表示，基金會將在馬英九的率領下，持續推動兩岸青年互訪，透過民間交流，降低兩岸誤解，這不僅符合台灣民眾的利益與福祉，也對兩岸和平與世界區域穩定有所貢獻。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140611

#蕭旭岑
#海峽論壇
#馬英九
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