汽油16日起不調整、柴油漲3角 95無鉛維持28.1元

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（中央社記者蘇思云台北15日電）受到中東地緣政治情勢升溫影響，國際油價上揚，台灣中油今天表示，16日凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油每公升調漲新台幣0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油仍維持每公升28.1元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.4元。

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中油指出，中東地緣政治緊張情勢升溫，推升國際油價。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.8元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.8元及0.5元，計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.3元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至5月底止，中油共吸收約41.74億元。（編輯：楊凱翔）1140615