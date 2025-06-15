南橫公路梅山段路基下滑雙向中斷 預計6/17搶通

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）受到山區連日大雨影響，高雄市桃源區台20臨105線梅山路段今天清晨被發現路基下滑，影響雙向通行。公路局甲仙工務段今天上午7時起封閉道路進行搶修，預計17日下午5時搶通。

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，高雄市桃源區台20臨105線梅山路段路基下滑，雙向無法通行，今天上午7時封閉道路，目前南橫公路東端開放台20臨105線向陽至天池，西端梅山口至天池進行管制禁止通行。

甲仙工務段段長鄭敏華向中央社記者表示，昨天晚上即發現該路段有下陷情形，並持續關注，今天清晨巡路時發現路基下滑，立即封閉道路並通知廠商搶修。

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甲仙工務段指出，該路段路基缺口約40公尺，雙向無法通行，廠商正在搶修，預計17日下午5時搶通。鄭敏華說，雖然該路段雙向交通暫時中斷，但居民及農民仍可由昨天開放通行的明霸克露橋路段備災通道及附近農路出入，不受影響。

甲仙工務段也提醒有意上山遊客，應事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。（編輯：黃名璽）1140615