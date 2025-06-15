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川普遭槍擊濺血
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美國猶他州反川普示威傳槍擊 1人傷勢危急

2025/6/15 11:29
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國警方表示，西部猶他州鹽湖城一場示威活動發生槍擊事件，至少一1人「傷勢危急」。當地媒體報導，事件發生在一場抗議美國總統川普的集會上。

法新社報導，鹽湖城警局在社群媒體發文：「我們可以確認，這起槍擊事件造成1人傷勢危急。傷者已被送往醫院，有性命之虞。我們已留置一名涉案關係人。」

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，當天也是川普79歲生日。與此同時，全美「無王日」示威也在如火如荼進行，紐約、洛杉磯、華盛頓、休士頓和亞特蘭大等城市有數以萬計示威者走上街頭，凸顯美國嚴重政治分歧。

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明尼蘇達一位民主黨州議員及其夫婿遇害，也為閱兵式蒙上陰影。

川普迅速譴責發生在明尼阿波利斯市郊的攻擊事件，明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與夫婿在事件中身亡，另一位州議員及妻子則因槍傷送醫。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140615

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