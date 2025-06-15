長老教會宣教160週年 賴總統引傳道書經文籲團結

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）總統賴清德今天南下高雄出席台灣基督長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜時，引用傳道書經文「三股合成的繩子不容易折斷」，呼籲面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝關鍵。

賴總統上午10時在高雄市長陳其邁、民進黨多名高雄立委及議員等人陪同下，赴高雄鳳山體育館出席「台灣基督長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜」，場內外聚集逾6000名會友，牧師也為總統、台灣禱告，希望台灣能在總統帶領下越來越好。

賴總統致詞表示，台灣基督長老教會10年前紀念來台宣教150週年，他當時擔任台南市長，全力和長老教會合作，共同推動「台南教會日」活動。今年主題是「激勵信仰生命，邁向家園豐盛」，秉持「愛基督、顧台灣」信仰精神，眾教會齊聚一堂，見證上帝對台灣恩典。

總統說，從1865年馬雅各醫師來台宣教以來，長老教會已經深耕台灣160年，帶來重大貢獻。長老教會深入許多偏鄉，用正面力量支撐起台灣社會，也推動醫療、教育與文化種種革新，成為台灣社會轉型重要力量。

他說，長老教會更在威權時期用三大宣言和具體行動，一起促進台灣社會的民主、公義，也實踐對這片土地的愛，令人欽佩，自己要代表全國人民，向全體基督長老教會所有會員表達內心最深的感謝。

總統說，長老教會長年推動的「整全宣教六大面向」，包括宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化，是教會發展核心，也將福音廣傳台灣，並深遠地影響著世界。

他強調，當前台灣面臨國內外許多挑戰，尤其是來自中國併吞威脅，宗教中強調團結的精神，以及重視合作、包容越來越重要。

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賴總統提到，傳道書第四章第12節說「三股合成的繩子不容易折斷」，這告訴大家同工勝於自力，團結合作重要性。面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝的關鍵。

總統表示，今天的感恩禮拜，共有來自全國各地及族群區會超過6000名會友參加，共同關注台灣教會發展，以及國家安全等重要議題，這也是展現團結力量。非常感謝長老教會160年來凝聚眾人力量，希望大家能繼續支持政府各項政策，一同為台灣未來努力，共同反併吞、顧台灣、護主權、挺民生，讓未來子子孫孫都可以在這塊土地生活。（編輯：黃名璽）1140615