民進黨節目破解中國神話 挑戰美中台經濟敏感話題

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨YouTube頻道網路節目「爸媽叫我不要談政治」推出最新節目「親美還是親中？你怎麼選？」。民進黨說，節目透過嚴謹分析，希望適時帶給觀眾對美、中、台政治與經濟關係的客觀理解，能直面現實，也就能破除「中國經濟神話」迷思。

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨YouTube頻道網路節目「爸媽叫我不要談政治」上個月推出後，首集直球對決「綠共」標籤，引發社群熱烈迴響。昨晚推出第2集，由主持人昕佑挑戰「親美還是親中？你怎麼選？」關鍵經濟議題，訪問經濟學者蔡明芳與立法委員林楚茵，解析台灣在當前國際局勢下，政府經貿布局的政治意涵。

民進黨說，「爸媽叫我不要談政治」第2集，回顧台灣經濟在國民黨前總統馬英九執政時「與中國綑綁」的困境，到2016年民進黨蔡英文上任總統後調整國家方針，重新定位「台灣是世界的台灣」，以及2018年美中貿易戰起台商大規模回流投資的轉折脈絡。

節目指出，近期美國總統川普展開對等關稅談判，重視「洗產地」問題，而台灣若要避免中國產品從「MIC」洗成「MIT」，就必須警覺國民黨立委陳玉珍、陳雪生提案修改離島建設條例，為中國開後門可能造成的後果。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，近期中共發動「軟硬兩手策略，境內境外協同」認知作戰，既聚焦打擊民進黨立委沈伯洋與罷團意見領袖，也接連透過網紅「館長」陳之漢赴中、前總統馬英九出席海峽論壇，試圖以不正常的流量操作「中國進步又強大，台灣不得不低頭」意象，削弱台灣社會對民主與經濟的信心。

阮俊達說明，「爸媽叫我不要談政治」節目透過嚴謹分析，希望適時帶給觀眾對美、中、台政治與經濟關係的客觀理解，當民眾能直面現實，也就能破除「中國經濟神話」迷思，讓台灣經濟不會再次被鎖回中國。

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新媒體中心幕僚、節目主持人昕佑強調，面對刻意的認知作戰，做為幕僚，有責任努力研讀資料、訪問學者專家後，透過清楚、明確的影片來加以破解。

昕佑也提醒，目前陳玉珍、陳雪生提案修改離島建設條例，試圖開放中國在金馬自由進出，國民黨立委陳永康則提案修改兩岸人民關係條例，想讓台灣與中國重回「內戰狀態」，這些法案都可能被藍白兩黨挾人數優勢強行通過，期望節目能喚起大眾對立法院動向的關注，並透過支持罷免行動，扭轉國家的未來走向。（編輯：楊凱翔）1140615