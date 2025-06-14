玉山盃新北像打兩場冠軍戰獲亞軍 教頭感動球員拚勁

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）玉山盃青棒賽新北市隊4強擊退實力堅強的桃園市隊，今天冠軍戰展現韌性，最終仍僅獲亞軍；新北總教練林力偉比喻「像打了兩場冠軍戰」，看到球員拚勁很感動、獲得經驗再拚。

114年玉山盃青棒賽新北市隊昨天4強與桃園市隊鏖戰至延長賽搶勝，今天冠軍戰與台中市隊交手，開賽就處於5分落後，但展現韌性一度將比數追至6比6平，7局上失守，最終以6比9吞敗、拿下亞軍。

新北市隊總教練林力偉直言感動，開賽就落後5分，但大家都很想贏，每一局都在創造機會，球員們努力在場上展現價值，最後沒能奪下冠軍，「這也是命運吧，可能老天爺希望我們經歷這些時刻、學習經驗。」他相信此次比賽經驗對球員有很深的影響，看到球員們的拚勁很感動、大家都很棒。

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新北市隊王宇翔冠軍戰單場3安1打點獲選「優秀球員」、也獲得明星球員最佳指定打擊；林力偉表示，王宇翔是投打二刀，預賽表現不算理想，但賽會後半段越來越好，埋伏後段棒次為攻勢「點火」，擊球率、安打率高，是戰術型球員。

新北市隊張乙安此次投打都有表現，獲得打擊獎、打點獎、明星球員二壘手獎，范振哲拿下明星球員一壘手獎。（編輯：龍柏安）1140614