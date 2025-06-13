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伍佰7度攻蛋 要歌迷注意喉嚨「後面還有得唱」

2025/6/13 22:02（6/13 22:16 更新）
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歌手伍佰（前中）13日在台北小巨蛋舉行「伍佰 & China Blue Rock Star2演唱會」台北站，賣力演出炒熱現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
歌手伍佰（前中）13日在台北小巨蛋舉行「伍佰 & China Blue Rock Star2演唱會」台北站，賣力演出炒熱現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手伍佰今天第7度唱進台北小巨蛋，並宣布以後巡演都將以Rock Star為名，只用數字區分，全場觀眾都是特別來賓。歌曲間有歌迷告白，伍佰笑稱小心喉嚨「後面還有得唱」。

伍佰個人出道邁入第35年，與China Blue組團也達33年，帶著新巡演「伍佰 & China Blue Rock Star 2」今晚起連3天在小巨蛋登場，這是他第7度攻蛋。

伍佰說：「我宣布，以後我的大型演唱會不會再有別的名字。都會是Rock Star，只用數字來分別。上次是1，這次是2，Rock Star 2的內容，我以酷為原則。怎麼酷我怎麼排。」伍佰並說，這是與觀眾一起的演唱會，「你們都是我的特別來賓」。

歌迷大合唱「浪人情歌」、「挪威的森林」等，伍佰還將「被動」改成女Key，笑稱「所以主歌你們唱，副歌也你們唱，我幫忙合音。」在歌曲間隔，歌迷大聲告白，伍佰笑說：「你們小心喉嚨，後面還有得唱。」

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伍佰帶來「夏夜晚風」、「彩虹」、「白鴿」等經典作，感性說：「成功是什麼？我認為，只要你還在做你正在做的事，無論是千瘡百孔、傷痕累累、你還堅持地走下去，毫不退讓地做你要做的事，那就是成功了。」

他說：「人終究是孤獨的，當你一個人產生巨大寂寞的時候，你可以不受限制、沒人管你，朝著裡面丟入任何你想要的東西，那是我所謂的解脫。」（編輯：管中維）1140613

「伍佰 & China Blue Rock Star2演唱會–台北站」13日晚間在台北小巨蛋登場，搖滾天王伍佰（中）開場連唱多首歌曲，氣氛超嗨。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
「伍佰 & China Blue Rock Star2演唱會–台北站」13日晚間在台北小巨蛋登場，搖滾天王伍佰（中）開場連唱多首歌曲，氣氛超嗨。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
搖滾天王伍佰（圖）再次攻蛋演出，13日晚間在台北小巨蛋火熱開唱，帥氣登台引來歌迷尖叫連連。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
搖滾天王伍佰（圖）再次攻蛋演出，13日晚間在台北小巨蛋火熱開唱，帥氣登台引來歌迷尖叫連連。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
歌手伍佰（中）13日晚間再度站上台北小巨蛋舉行演唱會，用音樂與歌迷共度歡樂夜晚，也不忘在歌聲暫歇時與粉絲互動、拉近距離。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
歌手伍佰（中）13日晚間再度站上台北小巨蛋舉行演唱會，用音樂與歌迷共度歡樂夜晚，也不忘在歌聲暫歇時與粉絲互動、拉近距離。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
歌手伍佰（中）13日晚間在台北小巨蛋舉行「伍佰& China Blue Rock Star2世界巡迴演唱會」台北場，在觀眾熱情歡呼聲中登台高歌。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
歌手伍佰（中）13日晚間在台北小巨蛋舉行「伍佰& China Blue Rock Star2世界巡迴演唱會」台北場，在觀眾熱情歡呼聲中登台高歌。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
搖滾天王伍佰（中）第7度站上台北小巨蛋，13日起連續3天舉辦「Rock Star 2」演唱會與粉絲同歡，他在演唱中加入即興舞蹈演出，炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
搖滾天王伍佰（中）第7度站上台北小巨蛋，13日起連續3天舉辦「Rock Star 2」演唱會與粉絲同歡，他在演唱中加入即興舞蹈演出，炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
伍佰& China Blue Rock Star 2世界巡迴演唱會13日起一連3晚在台北小巨蛋舉辦，吸引大批熱情歌迷進場共襄盛舉，這也是搖滾天王伍佰第7度攻蛋，展現他獨特的音樂魅力。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
伍佰& China Blue Rock Star 2世界巡迴演唱會13日起一連3晚在台北小巨蛋舉辦，吸引大批熱情歌迷進場共襄盛舉，這也是搖滾天王伍佰第7度攻蛋，展現他獨特的音樂魅力。中央社記者王騰毅攝 114年6月13日
伍佰
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