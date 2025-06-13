伍佰7度攻蛋 要歌迷注意喉嚨「後面還有得唱」
2025/6/13 22:02（6/13 22:16 更新）
（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手伍佰今天第7度唱進台北小巨蛋，並宣布以後巡演都將以Rock Star為名，只用數字區分，全場觀眾都是特別來賓。歌曲間有歌迷告白，伍佰笑稱小心喉嚨「後面還有得唱」。
伍佰個人出道邁入第35年，與China Blue組團也達33年，帶著新巡演「伍佰 & China Blue Rock Star 2」今晚起連3天在小巨蛋登場，這是他第7度攻蛋。
伍佰說：「我宣布，以後我的大型演唱會不會再有別的名字。都會是Rock Star，只用數字來分別。上次是1，這次是2，Rock Star 2的內容，我以酷為原則。怎麼酷我怎麼排。」伍佰並說，這是與觀眾一起的演唱會，「你們都是我的特別來賓」。
歌迷大合唱「浪人情歌」、「挪威的森林」等，伍佰還將「被動」改成女Key，笑稱「所以主歌你們唱，副歌也你們唱，我幫忙合音。」在歌曲間隔，歌迷大聲告白，伍佰笑說：「你們小心喉嚨，後面還有得唱。」
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伍佰帶來「夏夜晚風」、「彩虹」、「白鴿」等經典作，感性說：「成功是什麼？我認為，只要你還在做你正在做的事，無論是千瘡百孔、傷痕累累、你還堅持地走下去，毫不退讓地做你要做的事，那就是成功了。」
他說：「人終究是孤獨的，當你一個人產生巨大寂寞的時候，你可以不受限制、沒人管你，朝著裡面丟入任何你想要的東西，那是我所謂的解脫。」（編輯：管中維）1140613
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