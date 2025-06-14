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陸委會：持中國邊境旅遊護照違法 台灣身分會被取消
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犯保新竹分會辦關懷活動 支持受害家庭

2025/6/14 17:29（6/14 18:31 更新）
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犯罪被害人保護協會台灣新竹分會14日邀請馨生人（犯罪被害人）前往生態農場參與手作活動，盼透過陪伴支持受害者心靈重建並感受人情溫暖。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月14日
犯罪被害人保護協會台灣新竹分會14日邀請馨生人（犯罪被害人）前往生態農場參與手作活動，盼透過陪伴支持受害者心靈重建並感受人情溫暖。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月14日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）犯罪被害人保護協會台灣新竹分會展開關懷行動，今天帶重傷案與遠紡爆炸案受害者家庭至生態農場，參與手作活動，盼透過陪伴支持受害者心靈重建，同時能感受溫暖。

犯保新竹分會今天在北埔綠世界生態農場舉辦關懷親子活動，安排馨生人（犯罪被害人）走入自然環境，透過近距離觀察園區內的動植物、參與手作體驗與團體活動，幫助釋放長期積壓的情緒壓力。

新竹地方檢察署主任檢察官蔡宜臻出席支持活動表示，期盼馨生家庭在社會關懷下，能逐漸擺脫心中的陰霾與生活陰影。

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分會主任委員陳進興表示，盼藉此傳遞社會溫情，讓受創家庭感受持續不間斷的關懷力量，也秉持同理心與專業態度，深入傾聽案家心聲，並督促專員後續協助流程，讓馨生家庭感受到即時、柔性的支持。

他說，此外日前啟動關懷列車，探訪因重傷害導致截肢的重傷馨生人、主要照顧者，親送祝福並傳達關懷與支持，盼透過實際行動溫暖受創家庭的心。另也感謝綠世界生態農場總經理李明益長期加入關懷行列，無償提供場地。（編輯：方沛清）1140614

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犯保新竹分會14日在北埔綠世界生態農場舉辦關懷親子活動，安排馨生人走入自然環境紓解情緒壓力，分會主委陳進興（左2）也頒發感謝狀給農場總經理李明益（右2），感謝長期加入關懷行列，無償提供場地。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月14日
犯保新竹分會14日在北埔綠世界生態農場舉辦關懷親子活動，安排馨生人走入自然環境紓解情緒壓力，分會主委陳進興（左2）也頒發感謝狀給農場總經理李明益（右2），感謝長期加入關懷行列，無償提供場地。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月14日
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