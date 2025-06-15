台中79歲婦遇假檢詐騙 真警現身逮面交車手

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警察局第二分局日前執行巡邏勤務時，發現1名形跡可疑男子正與79歲婦人交換牛皮紙袋與紅包袋，原來是婦人遇到假檢詐騙要求交付現金及金融卡，隨即將車手帶回偵辦。

第二分局今天說明，立人派出所員警11日沿中清路與文心路口執行巡邏勤務時，發現1名步行男子頭戴帽子、口罩遮面，四處張望，形跡可疑，基於職業敏感度，員警隨即尾隨至北屯區瀋陽北路13巷口。

警方表示，現場目擊這名男子與79歲婦人正交換牛皮紙袋與紅包袋，一看就是典型的「假檢警」詐騙車手面交場景，立即呼叫線上員警支援。

警方進一步了解，被害人因接獲自稱「地檢署檢察官」電話詐騙，指稱涉及洗錢案件，佯稱需繳交現金做為「保證金」，並交出金融卡以供「監控帳戶」。

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警方指出，詐騙集團利用「法院羈押」恐嚇話術，令婦人心生畏懼，不疑有他，就在交付現金3900元及兩張金融卡（帳上餘額合計新台幣72萬592元）款項之際，所幸員警及時上前識破，婦人直呼「有夠夭壽！」員警則對婦人說「還好妳遇上正牌的！」

經員警進一步查證，確認男子是假冒檢警人員進行詐騙，立即逮捕這名馬來西亞籍的面交車手，當場查扣證物包括現金3900元、2支工作用手機、2張金融卡、偽造「台北地方法院」公證本票1張、假公文封裝牛皮紙袋1個等贓證物，全案依法進行偵辦。（編輯：張銘坤）1140615