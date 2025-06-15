反大罷免 蔣萬安：堅定和北市5藍委站在一起

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）大罷免將邁入第3階段投票，國民黨台北市立委計有5席可能成案，台北市副市長李四川今天上午陪同立委王鴻薇掃街。台北市長蔣萬安說，「我們都會堅定的和5位委員站在一起」。

中選會主委李進勇12日表示，預計20日召開委員會議處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間；至於是否為外傳的7月26日投票，他說，是選項之一，但不確定。

蔣萬安上午出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，他會前接受聯訪針對大罷免3階投票在即指出，台北市黨部也都會有節奏的在進行，台北市國民黨籍立委也會依據選區特性，透過各種不同方式讓民眾知道一定要出來投下不同意罷免票，「我一定投入，與國民黨5位立委站在一起並肩作戰」。

有關李四川今天上午陪同王鴻薇掃街，蔣萬安說，要感謝台北市5名國民黨籍立委，長期以來與台北市政府配合，不管是在校舍改建、捷運興建經費爭取，或是都市更新推動，在中央協助都更條例修法等，有目共睹。

他說，李四川具工程專業，最清楚台北市各項建設，也完全了解5名立委如何協助台北市政府在都市更新的推動、道路交通安全、道路整平安全的維護、淡水河岸改造計畫等，「我們都會堅定的和5位委員站在一起」。

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媒體追問，前台中市長胡志強昨天表態支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席，稱「盧秀燕是我心目中的明日之星，而且『明日』快要到了」。蔣萬安回應說，現階段面對罷免，大家就是團結一致守住國民黨每一席立委，黨內都有這樣的共識，「我會全力以赴」。

今天頒獎活動獲獎學生計有1600多名，之前有學生要求蔣萬安公主抱，引起討論，媒體詢問是否擔心學生口味愈來愈重。他說，「同學放馬過來」，因為同學是主角，「我全力配合，沒有問題」。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140615