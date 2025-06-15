桃園中路三號社宅 全球卓越建設獎中奪金

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市住宅及都市更新中心今天表示，住都中心以「中路三號社宅」參加「2025 FIABCI全球卓越建設獎，榮獲「合宜住宅類」最高榮譽金獎，是此屆唯一入選且獲獎的台灣社會住宅。

住都中心發布新聞稿表示，「中路三號社宅」在「2025 FIABCI全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」中，榮獲「合宜住宅類」最高榮譽金獎，肯定桃園社會住宅從興建到維護管理全生命週期的用心。

桃園住宅及都市更新中心執行長邱英哲指出，「中路三號社宅」在規劃設計階段以智慧建築和綠建築為基礎，導入節能減碳技術、智慧管理系統，年均碳排放量減少約185公噸。

邱英哲說，在維護管理上住都中心滾動更新社宅節能措施，公共設施維護方面，透過BIM智慧營運數據分析平台與智慧監控系統，99%以上的設備出現異常時，管理中心可即時掌握。另外，社宅公共空間更提供庇護工場、身心障礙者家庭支持中心、青創基地、郵局等公共服務。

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邱英哲表示，此殊榮不僅是對社宅環境品質的肯定，更是對桃園市社宅政策整體治理成果的國際認證。桃園市已完工入住社宅共14處、4374戶，預計至119年完工達35處、超過1萬戶。住都中心與住宅發展處也持續合作，納入住戶意見，期待新建中的社宅更符合在地社區、人口組成變化需求。

桃園市住都中心表示，全球卓越建設獎有「建築界奧斯卡」之譽，2025年頒獎典禮12日在奈及利亞舉行。評選標準涵蓋社會影響力、營運效率、創新性、環境永續及居住品質等多重面向，參賽資格須先獲得「國家卓越建設獎」之肯定，才可角逐「全球卓越建設獎」。（編輯：張銘坤）1140615