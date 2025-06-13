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工藝中心展覽 帶領觀者走入台灣工藝70年成就

2025/6/13 13:41（6/13 13:46 更新）
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國立台灣工藝研究發展中心走過70年推廣歷程，推出「工藝 台灣－永續之道」展覽，13日辦理開展儀式，以時間軸呈現台灣工藝從傳統到當代。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月13日
國立台灣工藝研究發展中心走過70年推廣歷程，推出「工藝 台灣－永續之道」展覽，13日辦理開展儀式，以時間軸呈現台灣工藝從傳統到當代。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月13日
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）國立台灣工藝研究發展中心走過70年工藝推廣歷程，6月4日至12月31日推出展覽，透過聚焦產業發展、人才培育、文化推廣面向，邀民眾走入台灣工藝70年來成就，及歷史發展脈絡。

國立台灣工藝研究發展中心自1954年顏水龍創立南投縣工藝研究班起，走過70年推廣歷程，為延續這段歷史脈絡並呼應「2025台灣工藝季」系列活動，工藝中心推出「工藝 台灣-永續之道」展覽，以時間軸呈現台灣工藝從傳統到當代，並探討工藝融入永續發展理念。

工藝中心今天辦理開展儀式並表示，展覽從顏水龍代表作「台灣工藝」出發，帶領觀者回望台灣工藝政策、教育與產業變遷，從「工藝之夢」啟程，歷經「綠工藝政策」推動，最終以當前強調環境、社會、治理的永續理念，呈現台灣工藝在不同時代成為推動文化與經濟重要力量，也為當代生活開啟美學與永續的嶄新對話。

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策展主軸包含「工藝產業大事紀」，台灣工藝從早期輸出導向，逐步轉型為深具文化政策支撐的發展模式；「技藝養成到創意加值」聚焦工藝人才養成體系制度演進，從傳統技藝學習走向融入當代設計創新理念。

工藝中心表示，「工藝推廣與實踐」主軸呈現工藝中心從工藝產業輔導者，轉變為文化行動者的角色發展歷程；「顏水龍的工藝進路」以展品及相關史料，彰顯顏水龍在教育、工藝、設計、工藝產業推動的深遠貢獻，邀民眾深度回顧台灣工藝過去70年成就。（編輯：謝雅竹）1140613

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