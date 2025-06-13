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張清芳演唱會彩蛋曲上架 圓夢合作陳小霞

2025/6/13 19:39（6/13 19:56 更新）
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歌手張清芳（圖）先前在演唱會釋出的彩蛋歌曲「續集」13日數位全面上架，封面和音樂影像裡除使用演唱會畫面，也有張清芳前幾年在巴黎的生活紀錄。（環球音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月13日
歌手張清芳（圖）先前在演唱會釋出的彩蛋歌曲「續集」13日數位全面上架，封面和音樂影像裡除使用演唱會畫面，也有張清芳前幾年在巴黎的生活紀錄。（環球音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月13日
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手張清芳在演唱會上釋出的彩蛋歌曲「續集」今上架，是音樂創作人陳小霞量身打造，張清芳說，陳小霞3000多首作品中竟沒有一首給她唱，笑稱「都給江蕙，不給我唱」。

唱片公司今以新聞稿表示，張清芳去年於TimeLESS花見特別安可場，無預警帶來全新歌曲「續集」讓歌迷驚喜；演唱會後，張清芳著手完成錄音室版本，今天數位全面上架。

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張清芳特別感謝陳小霞為她量身打造，她表示，「有一次跟小霞聊天，意外發現她發表了3000多首歌，居然沒有一首是我唱的」。還開玩笑跟陳小霞說：「這要怪我當時的老闆了，都給江蕙唱，不給我唱。」

「續集」製作陣容包含陳小霞、姚若龍、陳建騏等，封面和音樂影像裡除了使用演唱會畫面，更有張清芳前幾年在巴黎的生活紀錄。（編輯：方沛清）1140613

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