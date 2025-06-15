從泳池到大海 視障者體驗外木山長泳魅力

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市今天豔陽高照，外木山海上長泳活動一早在外木山水域熱鬧登場，包含視障者在內逾2000名泳者參賽，視障選手在陪游員帶領下，體驗戶外長泳樂趣。

基隆市長謝國樑出席活動表示，外木山長泳活動是基隆市其中一項最具特色的水域運動，長年深受泳客喜愛，今年參賽人數再創新高，展現全民對運動與山海生活的熱情，他也提醒天氣炎熱，選手務必做好防曬、補充水分，並將自身安全放在首位。

活動在謝國樑及多名基隆市議員等人共同鳴笛後展開，主辦單位安排身心障礙泳者首批下水，一名視障選手受訪說，平日若要游泳只能在游泳池，在泳池他可以不用陪游員帶領獨自游泳，今天難得有機會在陪游員協助下參賽，一定要來體驗戶外長泳樂趣。

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基隆市政府指出，這次活動共有18縣市、249個隊伍參賽，總人數達2060名，年齡層橫跨10歲至81歲，其中有16名身心障礙選手，另有16名來自國外的泳者共襄盛舉。

市府表示，選手從木山澳救生站的礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長大約3200公尺，沿途除了可以欣賞基隆的海濱風光和山巒美景，還可以在海底礁岩中看到色彩繽紛的各式熱帶魚類及豐富的魚種，美景盡收眼底。（編輯：張銘坤）1140615