中歐人權對話 歐盟指中國基本自由惡化

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（中央社台北15日電）中國與歐盟13日舉行人權對話，歐盟對中國基本自由持續惡化的現象表達嚴重關切，並點名呼籲北京釋放繫獄中的壹傳媒創辦人黎智英及前香港支聯會副主席鄒幸彤。

據歐盟執委會在官網公布的聲明，歐盟在布魯塞爾舉行的第40輪中歐人權對話指責中國在言論自由、宗教或信仰自由、和平集會自由以及平等與反歧視權利等方面存在持續限制。

歐盟提出了多項關切，包括西藏精神領袖達賴喇嘛的繼任問題不應存在「政府干預」、對香港的持續打壓以及維吾爾族和藏族維權人士遭監禁等。

歐盟還重申對中國「法治侵蝕、程序正義受損和司法缺乏獨立性」的擔憂，同時也對勞動權利、強迫勞動以及勞動力轉移問題表示關切。

歐盟還對多名中國及香港公民的人權受到侵害案例表示關注，包括因促進和保護人權而被剝奪自由的人權律師丁家喜、許志永、余文生以及公民記者黃雪琴、張展。歐盟並提出遭關押而音訊全無的維權律師高智晟案，並且呼籲立即無條件釋放英國公民、媒體企業家黎智英及人權捍衛者鄒幸彤。

另據中國外交部官網，中國在會上對歐盟針對司法程序、勞工權利、民族宗教等方面提出的指責「予以駁斥」。

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中國表示，歐盟國家存在的民主自由倒退、輕視經濟社會文化權利、侵犯難民移民權利、種族歧視、宗教仇恨、社會分化、司法不公、警察暴力等嚴重人權問題，要求歐方採取措施予以解決。

中歐雖在對話中互有批評，但中國外交部稱「雙方均認為此次對話坦誠、深入，有助於進一步增進了解」，並表示願探討在多邊人權平台針對經濟社會文化權利以及婦女和殘障人士權利保障等領域展開交流合作。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140615