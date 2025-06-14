王柏融關鍵超前安獲MVP 助雄鷹擊退龍隊

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職台鋼雄鷹隊今天與味全龍隊交手，雄鷹隊王柏融6局下敲出超前比數二壘打，助隊以3比1搶勝，獲選單場MVP，雄鷹隊投手黃子豪中繼1局失1分，奪下本季第2勝。

雄鷹隊在主場澄清湖棒球場迎戰龍隊，兩隊前5局都沒能拿下分數，龍隊6局上吉力吉撈．鞏冠率先敲出安打，1人出局後陳子豪二壘打幫助球隊先馳得點。

雄鷹隊6局下追分，1人出局後王博玄、吳念庭接連安打，魔鷹（Steven Moya）獲得四壞保送攻占滿壘，王柏融關鍵二壘打，一棒送回2分翻轉戰局，雄鷹隊攻勢延續，再靠著保送、紀慶然安打多添1分保險分。

雄鷹隊先發投手艾速特（Eric Stout）投5局被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分、無關勝敗。

雄鷹隊投手黃子豪中繼投1局失掉1分責失分、拿下勝投；許育銘、張誠恩依序登板，各投1局無失分，都有中繼成功，林詩翔後援關門，拿下本季第13次救援成功。

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雄鷹隊王柏融單場4打數敲出1安，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP），接受主場MVP訪問時表示，能在主場拿下MVP很開心，也對觀眾喊話，「看到越多人進看球，我拿下MVP的次數可能會更多」。

王柏融先前因為手部不適影響出賽，他表示，打球生涯這麼久，多少有些舊傷反反覆覆，這段期間也有接受治療，放鬆緩和，最近手的感覺比較舒服一點，並對球迷說，「謝謝你們熱愛棒球，我們會在場上用好表現回饋你們的支持」。（編輯：方沛清）1140614