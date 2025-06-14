詹子賢關鍵追平轟 兄弟延長賽11局擊退獅隊

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟今天攻勢集中在後半段，兄弟9局靠著詹子賢3分砲扳平比數，延長賽11局上黃韋盛超前安，助隊以8比6搶勝，中止統一7-ELEVEn獅隊近期6連勝，詹子賢獲選單場MVP。

獅隊12日擊敗台鋼雄鷹，點亮上半季封王魔術數字10（M10），今天在台南棒球場迎戰戰績排名第2的中信兄弟，獅隊2局下靠著林安可二壘打、陳鏞基安打先馳得點，4局下陳傑憲敲出安打，2人出局後陳鏞基安打再添1分。

獅隊5局下陳重羽率先敲出安打，許哲晏選到保送上壘，靠著犧牲觸擊推進、林佳緯高飛犧牲打再添1分，6局下再靠著保送、林安可內野安打，陳鏞基再補上安打，送回團隊第4分。

兄弟前5局打線受制，6局上宋晟睿率先敲出安打、盜上二壘，江坤宇安打先追1分，9局上面對獅隊終結者陳韻文，兄弟1人出局後王威晨、許基宏接連敲出安打，詹子賢開轟、3分砲一棒幫助球隊扳平比數。

兩隊鏖戰至延長賽10局上，兄弟靠著滾地球、江坤宇高飛犧牲打送回超前分，獅隊10局下靠著潘傑楷適時安打再度將比數扳平。

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11局上獅隊換上投手胡智爲登板沒能穩守，兄弟許基宏敲出二壘打、黃韋盛安打一棒送回2分超前，高宇杰補上安打，替球隊多添1分保險分；獅隊11局下僅追回1分、攻勢沒有延續吞敗。

詹子賢單場5打數敲出1轟，貢獻3分打點，個人本季第6轟出爐，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：李亨山）1140614