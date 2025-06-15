蒲燒鯛魚打入韓國 首爾食品展台南特產創2億效益

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府整合4家農漁加工品企業參加韓國首爾國際食品展，初步統計，4天展期創造近新台幣2億元效益，其中「蒲燒鯛魚腹排」成功打入韓國市場，並吸引美國駐韓貿易商洽詢。

台南市副市長葉澤山今天告訴中央社記者，此次台南參展農特產品包括新鮮水果、乾燥果品、水產加工品，吸引韓國消費者與通路洽詢，現場接單亮眼，展現出台南農漁產品在國際市場潛力與競爭力。

台南市政府農業局指出，此次參展順利簽訂多筆出口訂單，其中「蒲燒鯛魚腹排」因風味貼近韓國人喜好，展覽期間詢問度居高不下，不僅成功打入韓國市場，甚至吸引美國駐韓貿易商洽詢，有意引進銷售。

農業局指出，展覽中詢問度較高的產品還包括台南六甲出產的八田穗越米；還有黃金蕎麥茶及首次推出的蕎麥珍珠奶茶，風味深受韓國消費者喜愛；虱目魚粥、虱目魚丸等冷凍產品，也獲得不少國際買家青睞。

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根據農業局提供資料，2025年韓國首爾國際食品展自10日起至13日4天展期，此次由市府聯合4家農漁加工品企業設置聯合攤位，展示超過50項精選產品，初步統計效益近2億元。

葉澤山指出，市府將持續整合資源，協助在地業者強化冷鏈與加工技術，穩定供應品質，進一步拓展多元銷售管道，藉由此次經驗也能為台南農漁特產穩步推進國際市場奠定良好基礎。（編輯：陳清芳）1140615