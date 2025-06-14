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李珠珢合體起亞前隊友 悍將大巨蛋主場吸引3萬人

2025/6/14 19:26（6/14 20:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊14日在台北大巨蛋擔綱主場，舉辦主題日「G!POP 流行音樂節」，賽前邀請啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢（圖）開球，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
中華職棒富邦悍將隊14日在台北大巨蛋擔綱主場，舉辦主題日「G!POP 流行音樂節」，賽前邀請啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢（圖）開球，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職富邦悍將今天在台北大巨蛋舉辦主場賽事，邀請韓職起亞虎啦啦隊到場應援，悍將韓籍啦啦隊女孩李珠珢也與前隊友再度一起表演「三振舞」，此戰吸引3萬18名觀眾進場。

富邦悍將今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，邀請起亞虎啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER共6名女孩鄭嘉睿、朴星垠、劉世彬、劉世理、高佳彬、趙多彬到場應援。悍將Fubon Angels陣中的人氣韓援李珠珢去年就曾以起亞虎啦啦隊的身分造訪大巨蛋。

因「三振舞」爆紅的李珠珢今天再度重現經典舞姿，另外還在賽前開球、由悍將球員李東洺擔任開球捕手。在5局中場，李珠珢更是驚喜唱跳中文歌曲「青春修煉手冊」，引起觀眾歡呼。

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與李珠珢一起共事過的朴星垠表示，雖然最近與李珠珢見面次數比較少，「不過很擔心珠珢在台灣過得好不好，昨天跟她見面之後，她說在台灣過得很好，大家都對她很好，我就安心了。」朴星垠也提到，這次是她第2次來大巨蛋，「去年太陌生沒辦法好好呈現，這次會好好表現。」

另外，今天是悍將主題日「G!POP流行音樂節」，悍將球團今天賽後邀請韓國女團tripleS、QWER進行演出。（編輯：李亨山）1140614

中華職棒14日在台北大巨蛋的例行賽由樂天桃猿隊與富邦悍將隊交手，悍將派出本土投手黃保羅（圖）先發應戰。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
中華職棒14日在台北大巨蛋的例行賽由樂天桃猿隊與富邦悍將隊交手，悍將派出本土投手黃保羅（圖）先發應戰。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
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