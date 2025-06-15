中市逾5千筆土地、建物未辦繼承 籲儘速登記

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市地政局今天公布，共有土地4664筆、建物536棟未辦理繼承，公告現值總額新台幣119億880萬多元，呼籲儘速辦理繼承登記，若屆期無人主張，最終將歸入國庫。

台中市地政局說明，依據「土地法」規定，若繼承人自親人過世起超過1年仍未辦理繼承登記，地政機關將公告3個月提醒辦理；若仍未申請，將由直轄市、縣市政府地政機關自列冊管理開始起算15年，期間若仍未完成所有權移轉，將移請財政部國有財產署辦理標售，標出所得將保存10年供申領，若屆期仍無人主張，最終將歸入國庫。

以今年度統計資料為例，地政局表示，台中市公告案件中，被繼承人共1471人，土地4664筆、建物536棟，公告現值總額新台幣119億880萬多元，提醒繼承人應及早查詢並主動辦理，避免因疏忽或拖延，相關公告資訊已張貼於台中市各地政事務所、土地所在地區公所及被繼承人戶籍地里辦公處，民眾可就近向地政事務所諮詢繼承登記流程及應備文件。

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地政局並提醒，「民法」明確規定子女對父母的扶養與繼承權一視同仁，無論性別皆享有平等權利，且依法登記的同性婚姻關係亦可依照繼承相關規定，相互享有繼承權。

若繼承人數較多，難以全體同時到場辦理繼承登記，地政局指出，亦可由其中一人以上先行申請登記為「全體繼承人公同共有」，以避免因延遲辦理致不動產列冊管理時間開始起算，最終面臨公開標售的風險。（編輯：李淑華）1140615