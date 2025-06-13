首季體育用品產值年增5.6% 高爾夫球類成長2成

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（中央社記者劉千綾台北13日電）經濟部表示，2024年體育用品業產值結束連2年負成長，今年前3月累計產值達新台幣121億元，年增5.6%，以室內健身器材及高爾夫球用品為最主要的2大產品，合計占比逾6成，其中今年前3月高爾夫球用品產值年增24.1%。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，體育用品業涵蓋球類用具、田徑用品、衝浪板、滑雪板、溜冰鞋、釣具、體操及健身器材等產品製造。

依最新工廠校正及營運調查統計資料顯示，2023年台灣的體育用品業工廠營運家數449家，主要集中於中南部，其中台中市156家、占比34.7%，彰化縣69家及台南市63家，3者合計占64.1%；產業規模結構以中小企業為主，199人以下員工人數的企業占比高達95.1%。

受惠於全球運動健身風行，統計處表示，台灣體育用品產值自2016年以後連年攀升，期間雖遇疫情干擾，但在家用健身器材需求增加下，挺過疫情危機，2021年受惠歐美健身器材需求成長，產值創下930億元歷年新高，年增率高達45.8%。

但統計處表示，隨防疫解封需求回歸常態，加上受國際景氣降溫以及庫存調整影響，2022至2023年分別呈年減40.3%及14.9%，2024年重返成長軌道，年增1.5%，擺脫前2年負成長困境，今年1至3月體育用品產值達121億元，年增5.6%。

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按主要產品觀察，室內健身器材及高爾夫球用品為最主要的2大產品，2024年產值占比合計達67.7%，室內健身器材、高爾夫球用品占比分別為34.8%、32.9%。今年前3月高爾夫球用品因國外訂單增加，產值年增24.1%，但室內健身器材受新舊產品交替期影響，國外拉貨動能減弱，年減15.9%。

統計處表示，台灣健身器材與高爾夫球用品皆以出口為導向，直接外銷比率達9成以上。根據International Trade Centre資料顯示，2024年台灣健身器材全球出口值排名第3，占全球出口4.5%；高爾夫球、球桿、其他高爾夫球設備出口值全球排名分別為第2（占19.5%）、第9（占3.0%）及第5（占10.2%），顯示國內業者產品多樣化、品質佳，全球出口排名表現亮眼。（編輯：張均懋）1140613