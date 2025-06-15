成功嶺替代役涉毒 內政部：絕不姑息、依法究辦

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（中央社記者吳書緯台北15日電）針對媒體報導成功嶺替代役男涉毒，內政部今天表示，李姓役男屬於替代役基礎訓練第265梯次，首度收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，坦承休假期間與友人聚會時施用毒品，經依規定實施行政處分，另刑事部分也依法偵辦中。

內政部今天以新聞稿聲明，對於媒體報導民眾檢舉「成功嶺替代役爆毒蟲入營」，內政部對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。

自由時報昨天報導，役男爆料成功嶺替代役李姓役男在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食；管理單位則是證實相關「吸毒役男」有毒尿反應，入營隔天就被送到醫療中隊，未與班兵接觸，且部隊長官考慮對爆料不實指涉的役男提告。

內政部表示，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

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至於「疑似強迫同梯吸食」的部份，內政部今天則是表示，李姓役男於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另李姓役男於轉診就醫期間，疑將醫師開立的管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。

內政部於新聞稿再次重申，為維護訓練品質與役男身心健康，將持續強化毒品篩檢頻率及教育宣導，對任何違紀或涉毒行為，皆秉持即時依法究責、絕不寬貸原則，以維護替代役制度的紀律。（編輯：楊凱翔）1140615