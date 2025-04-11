軍人涉攜50顆毒煙彈入營並販售 2男遭起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）馮男、曹男去年服役為新竹湖口某軍營軍人，2人共涉將含有依托咪酯毒品的煙彈帶入軍中並販售，案件偵結，新竹地檢署今天表示，將2人依毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

檢方表示，馮姓男子去年10月起在新竹湖口某軍營及桃園八德等地，以新台幣2000元至5000元不等價格，販售含有依托咪酯毒品的煙彈給同區軍人，共7次。

檢方說，當時同營區軍人楊男與馮男議價以6000元購買5顆毒品煙彈，由曹姓男子協助取貨與送貨，曹男為獲2顆毒品煙彈報酬，將此毒品攜入營區，交給楊男。

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檢方表示，後來曹男與馮男碰面取得45顆毒品煙彈，共帶50顆毒品煙彈返回營區，遭部隊收假安檢查獲，楊男也未能購得毒品煙彈。

檢方指出，馮男與曹男為現役軍人，竟目無法紀將此毒品攜帶入營區，且意圖於軍中販售，危害社會安全且損及國軍戰力，案件偵結，將2人依毒品危害防制條例，建請新竹地方法院從重量刑；另楊男部分涉作偽證，依偽證罪起訴。（編輯：林恕暉）1140411