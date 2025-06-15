拒絕家暴行動劇 澎湖凝聚社區力量營造安全環境

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（中央社澎湖縣15日電）響應6月「家庭暴力防治月」，澎湖縣政府今天首次舉辦「行動！拒絕暴力」行動劇演出，傳遞家暴防治觀念，未來將藉由巡迴各社區宣導，凝聚力量共同防治，營造「零暴力」安全環境。

澎湖縣政府舉辦「行動！拒絕暴力」社區初級預防行動劇競賽活動，今天在澎湖特殊教育資源中心登場，來自馬公山水等7個社區近200人與會。澎湖縣政府社會處長周柏雅頒贈社區防暴宣講師伍美莉、譚蘭芬等人證書。

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周柏雅表示，6月「家庭暴力防治月」，縣政府今天第一次由社區以行動劇來展現，透過語言、肢體與劇場等多元不同藝術的表演，展現社區團結力量，期望對家暴防治有所助益，未來社區防暴宣講人員也會結合社區巡迴至縣內35個社區宣導，共同推動性別暴力防治，打造一個溫暖、友善、無暴力的社區環境。

「行動！拒絕暴力」社區初級預防行動劇競賽，包括馬公山水、朝陽、西衛、湖西青螺、白沙後寮、西嶼外垵、赤馬等7個社區，表演自行編導的「別再找我了」、「朝向陽光的路」與「個個是寶貝」等7個行動劇，傳遞家庭暴力防治觀念，展現社區居民對營造「零暴力」安全環境的創意。（編輯：李淑華）1140615

澎湖縣政府15日在澎湖縣特殊教育資源中心舉辦「行動！拒絕暴力」社區初級預防行動劇競賽活動，社會處長周柏雅（中）頒發證書給社區防暴宣講師。中央社 114年6月15日