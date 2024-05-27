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彭啟明：將邀產官學研討論資源循環促進法 拚下會期送審【專訪】

2024/5/27 17:12（5/27 17:59 更新）
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環境部長彭啟明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部長彭啟明今天表示，下半年將邀集產官學研一同討論資源循環促進法（簡稱促進法），包含名詞定義、促進費的意涵等，希望能在立法院下會期將草案遞案審查。

環境部研議「資源循環促進法（草案）」，融入「廢棄物清理法」及「資源回收再利用法」，並新增源頭管理與綠色設計等規定，規劃徵收「資源循環促進費」。

草案研議過程已陸續與產業、民間團體召開說明討論會議，原訂今年3月底預告，然而截至目前仍未有消息。

彭啟明今天接受中央社記者專訪時表示，資源循環促進法是兩法合併，因此有一定的基礎；這個法的基本方向是對的，台灣要邁入更好的廢棄物減量，促進法是關鍵，希望努力在下會期將草案送進立法院。

彭啟明指出，草案有132條、非常複雜，需要有轉譯的工作，光讀法條很難理解，就會有想像的空間存在。

彭啟明進一步說明，他認為這132條草案需有一個貫穿的精神，因此要將大家都聚集在一起完整溝通，「而不是瞎子摸象」；沒有做好社會溝通，再好的法也沒辦法執行。

至於外界討論究竟草案文字要用「廢棄物」或是「資源」，彭啟明認為需要將名詞定義清楚。他強調「廢棄物就是資源」，因此希望召開會議，將產官學研聚集在一起，預計今年下半年就會進行。

至於草案中規範徵收促進費，彭啟明強調，徵收促進費對大多數業者沒有影響，僅就回收再利用缺乏市場競爭力，且具資源循環必要性的廢棄物徵收；這樣的制度對源頭減量、「從搖籃到搖籃」的循環有很大幫助。（編輯：張雅淨）1130527

彭啟明
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