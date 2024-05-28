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童子賢挺核言論 彭啟明曾建議「茲事體大」【專訪】

2024/5/28 17:41（5/28 18:02 更新）
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（中央社記者張雄風台北28日電）和碩董事長童子賢日前發表挺核言論。環境部長彭啟明說，他曾為此事建議童「茲事體大」，並形容核電廠不是一部40年的車，沒有壞就繼續開下去；站在環境部長立場，仍會堅持非核家園。

和碩董事長童子賢日前表示，主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠。

環境部長彭啟明來自民間，他在接受中央社記者專訪時表示，和童子賢是好朋友，之前幾次童子賢的演講也會和他分享簡報，他也會回饋意見。當初彭啟明也曾對核電議題建議「茲事體大」，需要廣泛討論。

彭啟明表示，就企業家來說，能源有各種選項，他個人是尊重。但核電廠不是一部車、開了40年沒有壞就繼續開下去，是需要停下來將零件組裝、再看看有沒有問題，是專業問題。

彭啟明強調，核能是跨部會、內閣一同決定的事；他也說，並不會因為童子賢的身分就特別代表什麼意義，這些都是多元討論的意見之一。

彭啟明直言，現在社會上存在挺核、反核的爭議，就是因為目前解釋不太夠，應該更透明、公開，甚至讓公眾參與計算，這才是開放政府的方式。

彭啟明說明，能源到底夠或不夠，是經濟部門的工作，但以開放政府的角度，能源供給與需求，如綠電、面對人工智慧的時代電力是否足夠等，都是能源部門的主軸；就現在經濟部、台電所提供資料是足夠的，因此他會持續朝非核家園的方向走。

記者追問，若未來透過經濟部門評估需啟用核電，部長是否仍能堅持立場。彭啟明強調，「一定會用環境部長的角色看待能源政策」，環境部重點是淨零轉型，一定會依非核家園路線，若真的要改變，就必須完整說服。（編輯：張雅淨）1130528

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