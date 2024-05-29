彭啓明自曝曾打1999檢舉噪音 讚地方認真檢測

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（中央社記者張雄風台北29日電）環境部長彭啓明自曝，過去曾透過1999專線檢舉噪音和光污染，地方政府也很認真到現場檢測；他期盼與文化部合作，以創新文化的方式改善日常生活的中污染，如隨手關燈就能減少光害等。

地方政府設有陳情系統1999專線。環境部長彭啓明接受中央社記者專訪時表示，其實之前他曾透過1999檢舉過噪音、光污染，但他的經驗，雖然噪音經檢舉後有所改善，但光污染卻沒有效果。

噪音部分，彭啓明進一步談到，曾晚上檢舉公寓大廈噪音、或是低頻噪音，地方政府也很認真，都會實地測量，但的確前來測量的速度沒那麼即時，雖然不一定能抓到現行犯，不過對噪音源有喝阻的效果；然而，他也坦言，曾遇過「查察結束後又再唱歌的情況」。

就政策面而言，彭啓明說，聲音照相目前是針對移動性污染源，如汽機車等，還沒有辦法用來針對如營建業、娛樂場所等做固定噪音的舉證；但營建業、工地等都有相關規範，如要求夜間不得施工等，現階段要全面性的用聲音照相來執行仍有難度。

至於光害，彭啓明提到，目前仍會依循光污染管理指引，暫時沒有加嚴至法令的規畫。

彭啓明認為，以環境部的角度，不是什麼事都要去罰，而是慢慢教育、養成文化，如晚上都沒有人，卻還燈火通明，一來是耗能、二來就是影響附近生態；他進一步說，不要讓這些隨手可做的小事卻不願意做，如光害，隨手按一個鍵就能讓環境更好，但很多人是不自知的。

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彭啓明說，前陣子曾與文化部長李遠（小野）聊到「我的完美日常」這部電影，關於職人文化是非常按規矩作事；未來希望能增加與文化部合作，辦理相關的座談，創造一種態度，從文化的角度創造新的環保價值。

最後，在空污減量的措施上，環境部車輛汰舊換新抵換媒合制度預定至今年底止，明年是否延續，彭啓明表示還沒有正式核定，但希望朝這個方向走，從淨零的角度趕快走到電動車是比較好的作法。（編輯：李亨山）1130529