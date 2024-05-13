前政委建言電力結構變革 呼籲檢視非核家園政策

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（中央社記者葉素萍台北13日電）和碩董事長童子賢日前主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，前行政院政務委員郭耀煌近日也建言積極檢視非核家園政策，核電管理跟核電科技會變化，全球對核能發電觀點也有改變，執政黨應積極面對這情勢。

前行政院科技政務委員、成功大學副校長郭耀煌近日透過臉書撰文「賴政府必須承擔的台灣電力結構變革責任」，並提出建議。

郭耀煌提到，台灣半導體和電子製造業領先全球，暢銷全世界。這些產業需要有穩定而低廉的電力供應，以維持競爭優勢，所以對電力供應品質敏感。但現在半導體跟電子製造業所使用的台灣供電比例已相當高，未來是否還可能占有更高的電力供應，需要審慎評估。

郭耀煌表示，以商業周刊在2022年的報導，預估到2025年，光台積電就會占全台整體能源消耗的12.5%。但是當前台積電建廠速度遠較當年的評估快，用電比重也會更大。現在它還持續受到歡迎，要到各個縣市去蓋新廠，這麼高的電力需求是不是台灣的供電可以應付的，其實是需要審慎評估跟規劃。何況，還有其他的半導體廠要蓋晶圓廠。

郭耀煌透露，政府為了維持產業優勢，在政策跟資源配置常常朝這些產業傾斜，這個可能會跟其他產業的電力需求，乃至於民生用電發生競合關係。

郭耀煌建議，台灣的能源政策應該跟產業政策一併考量，不應該各自考慮。重新檢視再生能源的政策，並且改善再生能源供應鏈的體質，供應穩定而優質的綠電；強化台灣電力系統的韌性，需要台電加速建設，並且研發自主技術。

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郭耀煌認為，應鼓勵創新經濟，研發用電效率高或低耗電的新創事業，尤其是資料經濟和高值化的軟體服務。另外，全球運籌也十分重要，以Google為例，它是創新經濟和資料經濟的巨擘，也在台灣蓋了幾個data center，也是要使用綠電的。所以，台灣政府要幫它找綠電，而不是美國政府，現在台積電陸續到國外去建廠，其實可以參考這樣的策略。

郭耀煌強調，積極檢視非核家園政策，核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。童子賢近期也就這個議題多次發言，相信這個議題也是社會大眾同樣重視的。（編輯：張若瑤）1130513