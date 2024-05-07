童子賢提核二三延役 綠：不可能靠核能解決所有問題

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（中央社記者林敬殷台北7日電）曾為總統當選人賴清德屬意閣揆人選的和碩董事長童子賢日前表示，主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠。民進黨立法院黨團今天表示，攸關國家能源政策不是任何人說了算，必須符合社會共識、核能安全、核廢料處置3個前提。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，針對童子賢日前接受訪問時，提出能源政策主張，做上述回應。

童子賢表示，他主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。由於童子賢曾是賴清德考慮的閣揆人選，因此，童的發言，引發外界揣測民進黨能源政策是否調整。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，童子賢的說法「聽到了，也看到了」。國家能源政策不是任何人說了算，討論一定要有社會共識做為重要基礎，核能安全也不可或缺，核廢料處置也要有具體的解方。有關能源政策，必須在社會共識、核能安全、核廢料處置3個前提下進行建設性討論。

此外，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，任何能源的選項都可以理性討論，任何一種選項的優、缺點及風險都可被綜合討論，在台灣，也不可能靠核能解決所有問題。能源政策當然可以有檢討的空間，重點是，如何基於事實在理性論辯上，取得社會普遍的共識，是這個議題的最大關鍵。

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洪申翰表示，台灣的地質條件、地理環境及人口密集狀況，比起其他國家來的特殊，因此不管主張擁核或非核，都必須嚴肅面相對別國的特殊條件，這也是從安全角度不應該打折扣的地方，討論核能選項該怎麼走，在這些安全條件之上．必須經過最嚴謹的評估，才有辦法做綜合的考慮，支持核電的人必須有負責態度和作法。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，核電廠延役要在5年前提出申請，立委再怎麼萬能，不是法律修改就好，且國民黨立委修法還是會碰到核廢料放哪裡，這是很現實的問題，除非有新的技術出來，核廢料有辦法安全儲存，這才會有社會共識。（編輯：楊凱翔）1130507