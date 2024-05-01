國安局示警中共操作灰色地帶 切斷海纜可能性存在

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北1日電）國安局長蔡明彥今天表示，近年台馬海纜斷線約20次，非常不尋常，特別在兩岸緊張過程中，切斷海纜操作灰色地帶可能性是存在的；立委呼籲政院，應將此納入國家關鍵基礎設施。

國安局上午至立法院外交及國防委員會專案報告「強化關鍵基礎設施以因應新型態風險」，並備質詢。

民進黨立委洪申翰關切，兩條互為備援、連結台灣馬祖的海底電纜去年相繼遭中國漁船破壞，導致通訊中斷，此事是意外還是人為蓄意。

蔡明彥表示，近年台馬海纜斷線約20次，非常不尋常，但相關判斷不能僅依主觀推測，必須分析、比對中國漁船作業時的航跡是否正常，亦或是蓄意破壞。

洪申翰表示，此事就連美國華府智庫都認為並非巧合，且相較國際海纜在巴士海峽的深度，台馬海纜的深度僅約30公尺至100公尺，更位處中國灰色地帶侵略第一線。蔡明彥指出，不能排除這樣的可能，特別是兩岸在緊張的過程中，切斷對外海纜進行灰色地帶操作的可能性是存在的。

洪申翰進一步指出，關鍵基礎設施的定義相當清楚，意即因人為、災害受損而影響社會功能運作，且國家安全遭受危害，因此詢問國安局，馬祖海纜是否為關鍵基礎設施。

蔡明彥指出，當然是重要的關鍵基礎設施，台灣周邊的國際海纜共14條、國內外離島海纜10條，均涉及對外通訊。

洪申翰進一步表示，數位發展部目前仍未將台馬海纜納入關鍵基礎設施，相對於未納入，納入後可執行的作為更多，包括定期評估風險威脅及弱點擬定計畫書，定期檢核實際執行成效，同時建立橫向、縱向通報機制，以及建立告警機制，當狀況發生時可立刻向民眾報告，同時與地方政府實施防護演練。

蔡明彥則指出，數位發展部主要仍以國際海纜為關切重點，就國安的角度，國內外海纜都相當重要。

洪申翰則呼籲主責單位行政院國土安全辦公室，應將台馬海纜納關鍵基礎設施中，否則相關防護密度跟演練都會受到很大影響，更遑論上次進行演練是2021年的桌上推演，非實際演練，希望能與地方政府密切合作。（編輯：翟思嘉）1130501