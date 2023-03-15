馬祖電纜遭切斷暴露弱點 專家憂戰時聯外通訊不保

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台灣連結馬祖的兩條海底電纜上個月遭切斷，導致1萬4000名馬祖居民沒有網路可用，使得台灣的脆弱性受到關注。（中央社製圖）

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（中央社台北15日綜合外電報導）專家與官員說，台灣正忙著確保若遭中國攻擊時的聯外通訊安全，但即使是在承平時期，台灣仍無法迅速修復關鍵的海底網路電纜，且缺乏合適的衛星備用設備。

路透社報導，俄烏戰爭讓台灣加強安全的努力增添一層新的急迫感，尤其是在面臨中國的網路攻擊，或是中國企圖切斷台灣連結全球網路的14條電纜中的任何一條。

上個月，台灣連結馬祖的兩條海底電纜遭切斷，導致1萬4000名馬祖居民沒有網路可用，使得台灣的脆弱性受到關注。

有關當局說，初步調查結果顯示，電纜是被一艘中國漁船與一艘中國貨輪切斷，但沒有證據顯示北京刻意破壞電纜。

台灣最高軍事智庫「國防安全研究院」分析家曾怡碩說：「無論是內部或外部，戰略溝通議題讓我們徹夜難眠，尤其是在烏克蘭遭到入侵之後。」

台灣在研擬解決策略時鎖定低地球軌道衛星，並已推出為期兩年的試驗計畫，藉由仰賴國際衛星提供商增強網路服務。

台灣網路資訊中心執行長黃勝雄說，台灣整體的衛星頻寬僅占海底電纜提供量的約0.02%。

黃勝雄說，台灣很難引起國際衛星公司的興趣，因為台灣對所有權制定了嚴格規範，將外國股份上限設在49%，且沒有提供財務優惠。

他說：「沒有什麼激勵外國公司的措施。規範必須改變。」

國防專家說，雖然台灣可從烏克蘭使用星鏈（Starlink）得到啟發，但他們對仰賴在中國有商業利益的企業感到擔憂。星鏈是馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）開發的衛星網絡。

曾怡碩說：「馬斯克，我們不確定他是否更在乎中國市場。我們不會把所有雞蛋放進同一個籃子。」曾怡碩指的是特斯拉汽車公司（Tesla）在中國的銷售量。

台灣沒有任何星鏈終端機。SpaceX沒有回覆置評要求。

一名高階政府官員與另一名熟知政府行動的消息人士說，台灣也在強化最高指揮官的戰時溝通管道韌性，包括總統的溝通管道。

台灣一名高階安全官員說：「我們正在從澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）身上吸取經驗。」這名官員指的是烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體上的廣大影響力。

台灣的數位發展部在聲明中說，將把台灣離島列為衛星試驗計畫的優先實施地點，且將在年底前進一步增加台灣與離島的微波通訊頻寬。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1120315