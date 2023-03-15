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NCC：破壞海纜者未來將面臨處分 擬修法提高罰則

2023/3/15 15:39（3/15 15:56 更新）
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台灣與馬祖間2條海底電纜全斷，NCC 15日表示，電信管理法擬把破壞國際、國內海纜都修法納入並提高罰則。（中央社製圖）
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（中央社記者蘇思云台北15日電）台馬海纜斷訊引發外界關注，NCC今天表示，電信管理法過去只有針對破壞岸上的設施才會開罰，規劃把破壞國際海纜、國內海纜都修法納入，並提高罰則，還要跟數位部、行政院國土辦等一起討論。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。民進黨立委洪申翰日前質疑，2條台馬海纜日前斷纜，但在現行電信管理法第72條中，破壞海纜無法開罰，NCC主委陳耀祥日前承諾，啟動修法作業，會在1個月內提出修法草案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，電信管理法72條現在只有處理岸上的設施破壞，也就是損壞海纜登陸站、國際交換機房或衛星通信中心，可能開罰，如果導致公共危險者，可能處3年以上10年以下有期徒刑，因過失犯前項罪者，處6月以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

翁柏宗表示，今天討論續行審議，法條文字還在調整中，不過修法方向上，目前會把國際海纜、國內海纜都納入規範，也就是破壞纜線也會納管，同時把相關罰則都提高。不過，後續還要跟行政院國土安全辦公室、數位部協商。

外界關注就算修法提高罰則，但實務上可能是抓不到人或很難求償成功，翁柏宗表示，也會徵詢海巡署相關實務上意見。（編輯：潘羿菁）1120315

#NCC
#海纜
#馬祖
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