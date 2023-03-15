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鏡電視執照案 陳耀祥列瀆職罪他字案被告

2023/3/15 11:22（3/15 11:31 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前已將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告，不排除傳喚陳耀祥出庭說明。但北檢今天對此僅表示，案件偵辦中，不便評論。

全案起於，鏡電視去年1月獲得國家通訊傳播委員會（NCC）准設新聞台後，電視台董事會與經營階層多次變更，也接連遭立委爆料財務疑慮、公司治理問題、執照申設爭議等。

去年9月間，民眾黨前立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華公布鏡電視內部股東會錄音檔，指涉有政治力介入鏡電視執照申設過程，要求法務部調查其中是否涉弊。

法務部發交士林地檢署調查，士檢已簽分他字案偵辦，並將前董事長裴偉列他字案背信罪被告，就鏡電視財務不透明、公司治理、採購問題等告發，陸續傳喚多名鏡電視前高層。

至於立委指涉有外力介入鏡電視執照申設的部分，由於NCC位處北檢轄區，士檢將此部分案情移轉給北檢。據了解，北檢已分案交由黑金專組檢察官偵辦，並將陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。

另一方面，鏡電視前董事長陳建平去年3月間被董事會解除職務後，質疑鏡電視與裴偉間有不合常規的交易，同年8月間向北檢告發裴偉涉背信、詐欺、公司法、商業會計法等罪，陳建平曾出庭說明提告內容，現由北檢持續偵辦中。（編輯：蕭博文）1120315

#陳耀祥
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