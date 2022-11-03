鏡電視洩密案 翁柏宗：我是被冒名吹噓的受害者

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國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（左）、副主委翁柏宗（右）3日赴立法院交通委員會，就「鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲所肇之經營與信任危機」專題報告並備質詢。中央社記者郭日曉攝 111年11月3日

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（中央社記者蘇思云台北3日電）立委關注鏡電視洩密案，NCC副主委翁柏宗表示，自己是被冒名吹噓的受害者，相關內容已經移送地檢署，不方便提供；至於鏡電視資金，NCC也說若涉及中資會請金管會協助調查金流。

立法院交通委員會今天邀NCC主委陳耀祥進行業務報告並備質詢，並邀陳耀祥、NCC副主委翁柏宗就「鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲所肇之經營與信任危機」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷關注鏡電視案件，NCC內部是否有涉及洩密。陳耀祥表示，就目前了解並沒有洩密，但就相關報導有請政風室調查；後續如果廉政署要約談，陳耀祥表示，「這屬於法律程序，有需要當然會配合。」

NCC政風室主任李淑芳表示，前後總計收到5件檢舉函，因為檢舉多數有重複，後來送到廉政署的部份總共4個案件。由於案子沒有特定指明是誰洩密，行政調查有些力不能及，有些沒辦法釐清的，需要進行司法調查，是就事實部分來移送。

民進黨立委劉世芳詢問，翁柏宗上週自己發布5點聲明起來很嚴重，但相關聲明文字很模糊，詢問能不能直接說明事實。

翁柏宗表示，自己是被冒名吹噓的受害者，後來有請陳建平提供相關資料給NCC，其中Line截圖資料指涉一些自己沒有做過的事情，具體內容已經移送地檢署，不方便提供。

至於翁柏宗被指涉事情為何，國民黨立委魯明哲貼出Line 3張截圖，一是去年5月19日，裴偉向時任董事長陳建平說明，「我們和翁副主委溝通過了，我們的回覆是新案取代舊案。」，第二截圖為去年8月4日，裴偉向陳建平說「翁副主委提醒我們片子流出去了，有人問他，沒多久聯合報就來問。」

第三張截圖是今年1月19日，NCC內部審查許可鏡電視執照時，裴偉傳訊向陳建平回報「翁副的訊息：整理條款。」

翁柏宗表示，上週聲明沒有洩漏陳建平提供的資訊內容，這些Line截圖的正確性有待審酌，強調自己沒有講這些話。

時代力量立委陳椒華質疑，鏡電視大股東陳泰銘有跟媒體證實股份已經賣了，是從裴偉（鏡電視前董事長）帳戶匯錢，質疑股權轉移以及電視相關資金是否涉及中資。

NCC主秘黃文哲表示，陳泰銘更早之前有來NCC拜會過，但近期陳泰銘沒有來，也沒有說過這件事。

陳耀祥表示，新聞頻道如果涉及中資絕對是紅線，也會持續調查，歡迎社會各界提供資料，不過，現在資金國際化，是不是涉及中資要花很多時間了解，資金是否可疑，若有具體個案會請金管會協助調查。

立法院交通委員會今天也通過臨時提案，針對鏡電視股東是否轉讓持股、背後資金來源等，要求NCC在一週內洽金管會協助徹查相關金流。（編輯：林淑媛）1111103