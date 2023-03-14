鏡電視申設案 士檢約談公司前高層朝背信罪調查【獨家】
2023/3/14 14:29（3/14 14:44 更新）
士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，前董事長裴偉列為他字案被告，並陸續傳喚已請辭的三董一監、財務長等高層。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝幸恩台北14日電）士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，前董事長裴偉列為他字案被告，並陸續傳喚已請辭的三董一監、財務長、法務長、總經理，以釐清是否有外力介入審查過程，並朝背信罪方向調查。
全案起於，鏡電視去年1月獲得國家通訊傳播委員會（NCC）准設新聞台後，電視台董事會與經營階層多次變更，也接連遭立委爆料財務疑慮、公司治理問題、執照申設爭議等。
去年9月間，民眾黨前立委蔡壁如及民眾檢舉鏡電視執照申請爭議，要求法務部調查其中是否涉弊。法務部發交士林地檢署，士檢簽分他字案偵辦。
據了解，檢方已調取NCC與鏡電視董事會的往返公文、補正事項回函等文件，並陸續傳喚去年10月請辭的鏡電視前董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭與前監察人王金山、前財務長林家賢、法務長鄭允娟，也傳喚去年3月遭解職的前總經理李玉珮。
對此，士檢證實有傳喚相關證人釐清案情，但基於偵查不公開原則，不便評論細節；至於指涉有外力介入鏡電視執照申設過程的告發，已移轉給台北地檢署偵辦。
據指出，北檢受理蔡壁如檢舉案後，已分由黑金組檢察官偵辦。
另一方面，鏡電視前董事長陳建平去年3月被董事會解除職務後，質疑鏡電視與裴偉間有不合常規的交易，同年8月向台北地檢署告發裴偉涉背信、詐欺、公司法、商業會計法等罪，陳建平出庭說明提告內容後，由北檢積極偵辦中。（編輯：戴光育）1120314
延伸閱讀審查鏡電視董監事變更 陳耀祥：沒查清楚不會有決議涉詐領特別費並洩鏡電視勞檢資料 前北市勞動局長陳信瑜遭起訴鏡電視洩密案 翁柏宗：我是被冒名吹噓的受害者鏡電視規劃增資10億元 NCC：後續留意是否違反附款
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
召委選舉支持國民黨立委引議論 時力：為追鏡電視案