鏡電視申設案 士檢約談公司前高層朝背信罪調查【獨家】

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士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，前董事長裴偉列為他字案被告，並陸續傳喚已請辭的三董一監、財務長等高層。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，前董事長裴偉列為他字案被告，並陸續傳喚已請辭的三董一監、財務長、法務長、總經理，以釐清是否有外力介入審查過程，並朝背信罪方向調查。

全案起於，鏡電視去年1月獲得國家通訊傳播委員會（NCC）准設新聞台後，電視台董事會與經營階層多次變更，也接連遭立委爆料財務疑慮、公司治理問題、執照申設爭議等。

去年9月間，民眾黨前立委蔡壁如及民眾檢舉鏡電視執照申請爭議，要求法務部調查其中是否涉弊。法務部發交士林地檢署，士檢簽分他字案偵辦。

據了解，檢方已調取NCC與鏡電視董事會的往返公文、補正事項回函等文件，並陸續傳喚去年10月請辭的鏡電視前董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭與前監察人王金山、前財務長林家賢、法務長鄭允娟，也傳喚去年3月遭解職的前總經理李玉珮。

對此，士檢證實有傳喚相關證人釐清案情，但基於偵查不公開原則，不便評論細節；至於指涉有外力介入鏡電視執照申設過程的告發，已移轉給台北地檢署偵辦。

據指出，北檢受理蔡壁如檢舉案後，已分由黑金組檢察官偵辦。

另一方面，鏡電視前董事長陳建平去年3月被董事會解除職務後，質疑鏡電視與裴偉間有不合常規的交易，同年8月向台北地檢署告發裴偉涉背信、詐欺、公司法、商業會計法等罪，陳建平出庭說明提告內容後，由北檢積極偵辦中。（編輯：戴光育）1120314