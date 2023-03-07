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涉詐領特別費並洩鏡電視勞檢資料 前北市勞動局長陳信瑜遭起訴

2023/3/7 09:30（3/7 12:41 更新）
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前台北市政府勞動局長陳信瑜（中）7日遭依貪污治罪條例、刑法洩密罪起訴。（中央社檔案照片）
前台北市政府勞動局長陳信瑜（中）7日遭依貪污治罪條例、刑法洩密罪起訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北7日電）前台北市勞動局長陳信瑜任內涉嫌以不實發票核銷首長特別費新台幣2萬2656元，並將鏡電視勞檢資料洩漏給立委；台北地檢署今天依貪污治罪條例、刑法洩密罪起訴陳信瑜。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司購買酒品等。台北地檢署去年7月27日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官隔天諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。

另外，依台北市政府政風處提供給北市議會補充調查報告，勞動局去年3月9日第一次勞動檢查鏡電視及鏡週刊，檢查過程有翻拍3份資料，包含銀行開戶資料填寫說明、鏡週刊及鏡電視會議紀錄，勞動局檢查員透過LINE把資料傳給一名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

報告指出，此勞檢案與勞動局過去處理民眾陳情案及媒體報導輿情案流程不同，且相關資料及內部傳送過程，又恰與立委在3月10日召開記者會出示文件和日期有高度時間關聯性及相似度，陳信瑜雖否認提供資料給他人，仍認為勞檢資料有高度外洩疑慮違失。（編輯：陳仁華）1120307

#陳信瑜
#鏡電視
#特別費
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