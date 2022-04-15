特支費疑慮 北市勞動局長陳信瑜坦承疏失道歉

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台北市勞動局長陳信瑜特支費引起北市議員質疑，陳信瑜（中）15日表示，2021年2筆特支費是用於買員工尾牙摸彩禮品，超過新台幣1萬元，確實有疏失及粗心，向外界道歉。中央社記者劉建邦攝 111年4月15日

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市勞動局長陳信瑜特支費引起北市議員質疑，陳信瑜今天指出，去年以特支費買尾牙禮品慰勞員工，有2筆超過新台幣1萬元，確實有疏失及粗心，向外界道歉。

陳信瑜日前遭指與工會代表茶會時疑涉替北市副市長黃珊珊助選惹議，國民黨籍議員游淑慧爆陳信瑜特支費有疑慮。台北市議會民政委員會今天上午召開「北市勞動局長上任後特支費動支狀況及議員索資回覆」專案報告，秘書處、勞動局等官員列席。

國民黨籍市議員鍾沛君質詢，北市府提供陳信瑜使用特支費報告僅2頁，內容簡略，且未提供明細，規避監督；同黨議員徐巧芯說，向勞動局索取陳信瑜特支費資料，得到回應卻是不提供，令人起疑。

游淑慧指出，接獲檢舉，陳信瑜特支費有疑慮，向勞動局索取明細等資料，但北市府事後卻以過去慣例當保護傘，不再提供資料，是要掩蓋事實。

陳信瑜答詢，當時提供給議員特支費資料，誤認同仁是依循往例，但事後發現，未遵循北市府過去模式，造成失誤，確有疏失。

陳信瑜說，檢視發現，自己有4筆特支費是跟丈夫任職公司採購禮品，其中2筆在去年使用，金額超過新台幣1萬元，分別為1萬5750元、1萬8900元。

陳信瑜指出，2筆特支費是用於買員工尾牙摸彩禮品，雖跟丈夫工作公司買酒品，但都謹守相關規定，不過特支費超額，確實是疏失及粗心，向外界道歉。

列席的北市府秘書長陳志銘說，前任北市府與議會曾達成共識，不提供首長特支費明細資料給議員，若要提供資料就是破壞默契，勞動局有疏失，而審計、政風已調查陳信瑜使用特支費狀況。

議會委員會決議市府1週內應提供陳信瑜特支費單據及盡快提供特支費明細。

陳信瑜發聲明稿指出，發現2筆特支費超額，已請政風處調查並移送相關單位議處，因超過1萬餘元，恐違反公職人員利益衝突迴避法，將依規定繳罰款。（編輯：李錫璋）1110415