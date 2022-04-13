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陳信瑜遭政風指嚴重影響市府形象 柯文哲未准辭

2022/4/13 15:03（4/13 19:25 更新）
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台北市勞動局長陳信瑜（圖）涉用公家資源替副市長黃珊珊助選、洩露勞檢資料給民眾黨立委，政風處調查後認定陳信瑜違失嚴重影響市府形象。中央社記者張新偉攝 111年4月13日
台北市勞動局長陳信瑜（圖）涉用公家資源替副市長黃珊珊助選、洩露勞檢資料給民眾黨立委，政風處調查後認定陳信瑜違失嚴重影響市府形象。中央社記者張新偉攝 111年4月13日
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市勞動局長陳信瑜涉用公家資源替副市長黃珊珊助選、洩露勞檢資料給民眾黨立委，政風處調查後認定陳信瑜違失嚴重影響市府形象，不過市長柯文哲表示，還沒准辭。

柯文哲今天中午前往台北市議會拜會民進黨團，議員簡舒培表示，政風處針對陳信瑜涉行政不中立的調查報告顯示，勞檢資料有高度外洩疑慮，跟民眾黨立委舉行記者會所提供的資料一模一樣，這樣還要繼續用陳信瑜當局長嗎？

柯文哲回應，陳信瑜的事情就給政風處調查，他遵循一條鞭制度，相當行政中立，政風處查出來該怎麼做就怎麼做，不要單一件事情就無限擴大。

簡舒培追問，政風報告指勞檢資料有高度外洩疑慮，該怎麼處理；柯文哲回應，他不是檢調單位，若有外洩疑慮就去查；簡舒培再問，要不要移送檢調；柯文哲說，該怎麼做就怎麼做，政風處調查出來一定有後續流程。

在簡舒培不斷要求正面回應要不要移送檢調下，柯文哲說，有的題目不一定要回答，他不回答這題。

簡舒培接著表示，政風報告顯示資料可能洩露給民眾黨，柯文哲身為黨主席兼市長，有機會罵黨員是狗，怎麼沒機會問黨員記者會資料是哪裡來的？

柯文哲在簡舒培詢問過程中不斷搖頭，表示他會去問，但他很少去黨部，什麼都不知道，到現在都搞不清楚發生什麼事。

簡舒培最後問，柯文哲有沒有看過政風報告、陳信瑜有沒有提辭呈。柯文哲回應，報告他只大概看了一下結論，而陳信瑜很客氣，說會接受任何指示，但他認為要先把事情搞清楚，不要急著下決定。

柯文哲說，他還沒准（陳信瑜辭職）。

政風處提供給議會的調查報告顯示，陳信瑜涉有就議員質詢未據實答復、督辦勞檢致資料外洩高度疑慮等違失，不僅傷害勞檢執法的公正信譽、影響工作團隊士氣、有辱勞檢工作尊嚴，還引發輿論及議員強烈批評，嚴重影響市府形象，應究責，市府將召開檢討會議另核予適當處分。（編輯：張銘坤）1110413

台北市長柯文哲（圖）13日中午前往市議會拜會民進黨團，被問及勞動局長陳信瑜涉行政不中立一事時表示，陳信瑜的事情就給政風處調查，他遵循一條鞭制度，相當行政中立，政風處查出來該怎麼做就怎麼做，不要單一件事情就無限擴大。中央社記者張新偉攝 111年4月13日
台北市長柯文哲（圖）13日中午前往市議會拜會民進黨團，被問及勞動局長陳信瑜涉行政不中立一事時表示，陳信瑜的事情就給政風處調查，他遵循一條鞭制度，相當行政中立，政風處查出來該怎麼做就怎麼做，不要單一件事情就無限擴大。中央社記者張新偉攝 111年4月13日
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