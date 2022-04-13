陳信瑜遭指行政不中立 北市政風處認鏡電視勞檢資料有外洩疑慮

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有關勞動局長陳信瑜（圖）涉行政不中立調查報告一事，台北市政風處認為鏡電視勞檢資料有高度外洩疑慮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北13日電）北市議會要求北市府補充勞動局長陳信瑜涉行政不中立調查報告，其中1項結論顯示，勞動局勞檢鏡電視資料，與立委開記者會出示文件相似，北市政風處認為資料有高度外洩疑慮。

依台北市政府政風處提供給北市議會補充調查報告，勞動局3月9日第一次勞動檢查鏡電視及鏡週刊，檢查過程有翻拍3份資料，包含銀行開戶資料填寫說明、鏡週刊及鏡電視會議紀錄，勞動局檢查員透過LINE把資料傳給1名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

報告指出，此勞檢案與勞動局過去處理民眾陳情案及媒體報導輿情案流程不同，且相關資料及內部傳送過程，又恰與立法委員在3月10日召開記者會出示文件和日期有高度時間關聯性及相似度，陳信瑜雖否認提供資料給他人，仍認為勞檢資料有高度外洩疑慮違失。

報告提及，北市政風處已呈現相關行政調查，但刑事犯罪標準較高，此案難認定有人需承擔刑事罪責，不過勞動局處理過程確涉違失，嚴重傷害勞檢公正信譽，應檢討。

此外，調查報告顯示，未查到陳信瑜與工會代表對話構成違反選罷法及政府採購法、涉期約賄選等事證，且陳信瑜沒有操作工會發表聯合聲明。

至於陳信瑜替離職機要秘書設新聞稿外審服務採購案，報告提及，查無違反政府採購法或涉圖利，但陳信瑜在議會未據實答覆、核定新聞稿外審小額採購案及勞檢資料有高度外洩疑慮，嚴重影響市府形象。

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陳信瑜日前遭指替北市副市長黃珊珊助選發言惹議，北市府調查報告3月30日送至市議會，多名議員批評報告避重就輕，要求重送、增加調查內容，包含勞動局勞檢鏡電視等議題。政風處補充調查報告日前送至市議會。

台灣民眾黨立委蔡壁如日前開記者會，公布鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單。鏡電視發聲明回應，蔡壁如引用資料為惡意移花接木，且台北市勞動局近日利用職務違法勞檢，把公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如，將提告訴。北市勞動局發新聞稿嚴正駁斥，鏡電視指控為子虛烏有，勞檢均依法實施，對檢查資料依行政程序法、檔案法相關規定嚴加保密。（編輯：張銘坤）1110413