陳信瑜疑助選黃珊珊 北市府政風處建議記過一次

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（中央社記者劉建邦台北30日電）北市勞動局長陳信瑜遭指替副市長黃珊珊助選，北市政風處調查報告指出，查無陳信瑜涉犯貪瀆等事證，建議依公務員服務法及北市公務員平時獎懲標準表，記過一次、人事註記劣蹟。

台北市政府政風處針對陳信瑜涉及行政不中立調查報告，今天下午送至台北市議會。

調查報告提及，查無陳信瑜涉犯貪瀆、政府採購法或刑法規定事證，陳信瑜在當時會議發言及回應，難認定有圖利看護人員職業工會狀況；查無陳信瑜構成公職人員選舉罷免法的行求期約賄選要件，且陳信瑜非公務人員行政中立法適用對象。

報告顯示，陳信瑜屬政務人員，當天茶會非規約規範選舉活動，但陳信瑜在茶會活動出現不當發言，容易讓外界對北市府行政中立產生質疑。

報告指出，陳信瑜以勞動局長身分主持機關並舉辦正式座談會，言行有違公務員服務法規定。陳信瑜為機關首長，未謹慎審酌在相關業務活動時間、場合，未充分考慮職務立場，就因部分工會遇業務補助問題提出說法，容易讓外界誤認標案辦理過程，可藉事前關說偏袒。

政風處建議依公務員服務法規定、台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表，把陳信瑜記過一次、人事資料註記劣蹟，表達堅守行政中立立場。

台北市議會國民黨團日前揭露，陳信瑜2月與各行業工會在市府第二行政中心舉辦新春茶會時，公開替副市長黃珊珊輔選，講出「若珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在？」等話。

陳信瑜得知遭議會國民黨團指控後，帶圓山大飯店工會理事長張舉成，手舉「國民黨鼓勵東廠治國，害老百姓如驚弓之鳥」紙牌，批錄音者違法洩漏，引發爭議多日。（編輯：張銘坤）1110330