北市議員指為北市府請假王 陳信瑜：依法請假

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台北市勞動局長陳信瑜（圖）28日被議員指出到職2年多共請假806小時，陳信瑜則說，依法請假。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市勞動局長陳信瑜日前涉替黃珊珊助選遭批違反行政中立。台北市議員鍾沛君今天質詢又指陳信瑜到職2年多共請假806小時，堪稱「請假王」；陳信瑜則說，依法請假。

陳信瑜日前涉替台北市副市長黃珊珊助選遭批違反行政中立，多名台北市議員要求她應下台；台北市長柯文哲說，全案送台北市政風處調查。

台北市議會今天進行民政部門質詢及答覆，國民黨台北市議員鍾沛君質詢指出，台北市政府的「請假王」就是陳信瑜，且難以望其項背，其工作態度「混水摸魚、知法玩法」，經調閱其差勤紀錄顯示，陳信瑜於民國109年2月1日到職迄今年3月25日止，共請假806小時，但北市府各局處首長平均請假時數僅336小時。

其中，陳信瑜請假原因裡，私人行程為358小時、佔44%；病假有188小時、佔23%；其餘為公假補休或喪假。

鍾沛君說，陳信瑜請病假的時機點也值得注意，因為多在各種大小節慶連假前後，並舉例109年的跨年國定假日為1月1日至3日，陳信瑜就請12月31日、4連休；110年的跨年假期為12月31日至隔年1月2日，陳信瑜則於110年12月30日下午就先請假，連休3.5天。

另外，今年農曆春節假期為1月29日至2月6日，陳信瑜又於1月27日下午和1月28日、2月7日請假，連放11天半長假，知法玩法，最懂請假法律和生活品質。

鍾沛君問到，陳信瑜去年9月病假多達13次，擔憂其健康是否有狀況，能否負擔現職工作。

話鋒一轉，鍾沛君說，近幾個月頻頻接獲各式檢舉指陳信瑜經常不在辦公室，緊接著詢問她今早是否又請假2小時，質疑遲到不算請假，直批陳信瑜就是說謊、睜眼說瞎話，僅在意個人、而非全體勞工的勞動權益。

陳信瑜答詢表示，自己是依法請假，跨年期間是要請假回高雄陪孩子和家人，去年9月則是因血管性水腫問題而無法呼吸，所以緊急請病假、住院12天，也有附病歷證明。

談到今早請假問題，陳信瑜起先回答「今天早上沒有請假啊」，隨後才說是因為早上從林口出門遇到塞車而遲到1小時多，所以照規定、依法請假。

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隨後同黨籍市議員游淑慧質詢問說，陳信瑜何時聘用機要秘書劉嘉琪，並指劉嘉琪為黃珊珊的高中好友，且經常出入副市長室還對外自稱是黃珊珊的秘書，砲轟陳信瑜濫權聘用黃珊珊的「閨密」佔勞動局職缺，行徑如同詐領助理費，要求人事處長徹查。

陳信瑜回覆時，起初對於劉嘉琪到任時間記不清楚，隨後才說好像是去年初（卻遭議員打臉說是去年底到任），認為機要秘書職缺並非她所訂，會告誡劉嘉琪對外職稱說法一事。（編輯：李錫璋）1110328