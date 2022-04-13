勞檢鏡電視資料疑洩密 台北市議會決議送檢方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市議會今天討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事時，多名議員要求送檢方調查，議會最終決議將發文給台北地檢署，公文預計本週送達。

台北市議會下午召開大會，原本討論市政府提案等議題，多名藍綠議員則針對政風處調查勞動局涉及行政不中立提出質詢。議員聚焦，勞動局勞檢鏡電視資料有高度外洩疑慮，因政風處已調查結束，要求議會拿出監督市府態度。

社會民主黨籍市議員苗博雅表示，勞動局檢查員前往勞檢後，隔天相同照片及資料出現在台灣民眾黨立委召開的記者會上，市府根本是黨政不分。

國民黨籍議員游淑慧說，勞檢鏡電視不符合相關勞檢作法，政風處訪談及清查3名勞動局公務員手機，卻未針對局長陳信瑜手機是否有相關訊息進行清查；議員秦慧珠表示，應送交司法機關調查有無洩密；議員王鴻薇表示，贊成送檢方調查，且陳信瑜應先停職接受調查。

民進黨籍議員梁文傑說，調查報告認為有人洩密，且勞檢鏡電視由勞動局自行發動，這部分會引發外界認為勞檢權力過大，支持移送檢方調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣民眾黨議員林國成持反對意見，認為政風處已調查，應先查清楚相關狀況；新黨籍議員潘懷宗說，建議責任應由台北市長柯文哲承擔。

過程中，林國成與民進黨籍議員吳沛憶在議場一度爆發口角。議長陳錦祥最後裁決，因現場多數議員同意，將發文檢方調查政風處報告內容。（編輯：方沛清） 1110413

台北市議會13日討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事時，多名議員要求送檢方調查，議會最終決議將發文給台北地檢署，公文預計本週送達。圖為台北市勞動局長陳信瑜。中央社記者張新偉攝 111年4月13日

台北市議會13日下午召開大會，多名議員聚焦在勞動局勞檢鏡電視資料有高度外洩疑慮，因政風處已調查結束，要求議會拿出監督市府態度。議長陳錦祥最後裁決，因現場多數議員同意，將發文檢方調查政風處報告內容。中央社記者張新偉攝 111年4月13日

多名藍綠台北市議員13日在北市議會針對政風處調查勞動局涉及行政不中立提出質詢，聚焦勞檢鏡電視資料疑外洩一事。社民黨市議員苗博雅（左）表示，勞動局檢查員前往勞檢後，隔天相同照片及資料就出現在立委召開的記者會上，市府根本是黨政不分。中央社記者張新偉攝 111年4月13日

台北市議會13日討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事時，民進黨籍議員梁文傑指出，調查報告認為有人洩密，且勞檢鏡電視由勞動局自行發動，這部分會引發外界認為勞檢權力過大，支持移送檢方調查。中央社記者張新偉攝 111年4月13日

台北市議會13日討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事，國民黨籍議員游淑慧（圖）指出，勞檢鏡電視不符合相關勞檢作法，政風處訪談及清查3名勞動局公務員手機，卻未針對局長陳信瑜手機是否有相關訊息進行清查。中央社記者張新偉攝 111年4月13日