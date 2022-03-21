鏡電視5/8正式開播 頻道位置未定案

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（中央社記者葉冠吟、蘇思云台北21日電）鏡電視今年1月剛取得新聞台執照，不到2個月內兩度更換董事長，目前由導演楊雅喆出任。鏡電視已確認將於5月8日正式開播，頻道位置則尚未定案。

鏡電視在今年1月19日獲得國家通訊傳播委員會（NCC）許可申設，成為台灣近10年第一個新申設過關的新聞台，並於2月9日開始網路試播。

不過鏡電視董事會3月4日宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐取代前董事長陳建平，成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任鏡電視總經理。沒想到李永豐15日在董事會提出辭呈，新任董事長改由導演楊雅喆出任。

關於鏡電視何時正式開播，今天鏡電視向中央社記者證實，目前預計將於5月8日開播，已獲NCC核備、同意，正在朝這個目標邁進。至於頻道位置，鏡電視坦言暫時還沒確定，仍在與系統業者洽談中。

另外，是否有機會上架到49至58台間的新聞黃金區段，鏡電視坦言，按照繳交的營運計畫書，在鏡電視營運的第一階段，本來就沒有計畫要上黃金區段，況且目前這些頻道都非空頻，上架困難度高，可能性比較低。

而近期外界傳聞，鏡電視將於3月23日召開董事會討論董事長人選，鏡電視表示，當天並沒有安排董事會召開；關於最近是否還會再召開董事會，鏡電視回應：「沒有，目前都沒有這方面的訊息。」

NCC官員今天也告訴中央社記者，頻道申設時，在營運計畫就會規劃開播時間，申設許可時也會再次確認，鏡電視所提5月8日，是鏡電視自己規劃可能上架有線電視或中華電信MOD並開播的時間，這部分不需經過NCC審核；目前也尚未收到鏡電視新任董事長楊雅喆相關變更資料。

如果5月8日無法如期開播，NCC官員表示，依照衛星廣播電視法第14條規定，鏡電視必須向NCC申請展延，展延期間最多6個月，以一次為限，也就是說最晚可以延後到11月開播。

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NCC主委陳耀祥日前在立法院答詢提到，鏡電視目前所剩資金不到新台幣1億元，NCC關注能否如期開播，以及是否可在開播前順利增資到20億元。

業界分析，有線電視新聞台區塊位置本來就十分競爭，就算鏡電視想先從80幾頻道開始上架播出，也可能要付上架費，初期不排除可能先在中華電信MOD上架。（編輯：張雅淨）1110321